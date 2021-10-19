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搶救民間影像 台南啟動「轉動的聲音2.0」

中央社 / 台南19日電

台南市政府文化局今天宣布啟動「轉動的聲音2.0」計畫，將開拔到東山區、白河區及玉井區辦理影像修復，鼓勵民眾不要輕易丟棄錄影帶，以搶救民間和家庭的珍貴影像記憶。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市府文化局和國立台南藝術大學音像資料保存與展示中心去年合作開辦「轉動的聲音」計畫，開著「HOME MOVIECAR紅莫妮卡」胖卡到台南各行政區辦理影像修復工作坊，今年則續辦「轉動的聲音2.0」計畫。

文化局這項計畫精神，目的是搶救珍貴的民間影像和家庭記憶，呼籲民眾不要輕易丟棄錄影帶。今年的修復工作，將開拔到東山區、白河區及玉井區，持續向市民宣傳影像保存概念，鼓勵民眾拿出家中塵封已久的錄影帶，讓珍貴民間影像重見天日。

文化局表示，影像修復也帶來彼此的交流，有人帶來自己的結婚錄影帶，也有人帶來兒子的結婚錄影帶，內容記錄90年代東山地景及當時婚嫁習俗。

有趣的是，還有人帶來女兒幼稚園畢業典禮錄影帶，記錄小朋友在畢業典禮的精采表演，逗趣可愛，其中影像中女主角明年就要結婚，對象也是在影片露臉的幼稚園同學，算是一支值得回憶的「結婚紀念影片」。

文化局 結婚

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