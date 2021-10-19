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台南3聯絡道路面改善 預定施工58天

中央社 / 台南19日電

台南市鹽水區道南67線、南70線及新營區道南72線因車流量大，日久導致多處路面龜裂待修補，市府向中央爭取前瞻建設計畫經費專案改善，預計明天進場施作，工期58天。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，這3處路段都是往返市區重要聯絡道路，且往來車流量大，近來出現日久導致路面龜裂、凹凸不平，並有許多區塊修補，新舊銜接面產生粒料脫落等現象，影響行車品質及用路人安全。

台南市工務局指出，此次由交通部公路總局核定補助經費，一次性進行路平專案道路改善，改善總長度約5770公尺，平均路寬約12公尺，總經費約新台幣4172萬元，工程包含46個人手孔蓋下地、既有樹穴整治、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業，預計明天開工進場施作，工期為58天。

台南市工務局指出，施工期間皆採半半施工，以單向封閉方式進行，另一向車道調撥單向通行，盼降低交通影響，用路人屆時行經施工路段時，可依指示牌提前改道或減速慢行。

台南 路平專案

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