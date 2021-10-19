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夜間開車族注意！雲林這處交流道晚上8點封閉 建議改道

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台78線西行往國道1號雲林系統交流道南下入口環道，今晚8點至明天上午6點將封閉施工，建議用路人改走國1斗南交流道北上入口匝道，經大業路轉斗南交流道南下入口環道至南下往大林方向行駛。記者陳苡葳／翻攝
台78線西行往國道1號雲林系統交流道南下入口環道，今晚8點至明天上午6點將封閉施工，建議用路人改走國1斗南交流道北上入口匝道，經大業路轉斗南交流道南下入口環道至南下往大林方向行駛。記者陳苡葳／翻攝

高公局中區養護工程分局今天晚上8點至明天上午6時，將封閉國道1號雲林系統交流道南下入口環道，進行夜間施工路面刨鋪作業，請用路人及早規畫改道路線通行。

縣府工務處表示，中區養護工程分局辦理110年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程刨鋪路面，原訂本月13日進行整修工程，但受天氣影響，延期至今晚8時至明天上午6時施工，將封閉施工路段，禁止通行。

工務處指出，封閉路段為台78線快速道路西行，往國道1號雲林系統交流道站南下入口環道，建議駕駛人可改走國道1號雲林系統交流道北上入口匝道，經大業路轉斗南交流道南下入口環道，至國1南下往大林方向行駛。

工務處提醒，用路人行經交通管制區域應減速慢行，請依指示牌及工程施工單位所設導引牌說明行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全；或可隨時注意路段資訊可變標誌顯示，或撥168路況報導專線、1968路況查詢專線，及收聽警察廣播電台等掌握最新路況。

國道 雲林

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