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觀光漁、筏船禁食 團客訂單取消 業者批雙標醞釀抗爭
嘉義縣東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁船筏登洲觀光，受疫情衝擊，沿海19艘觀光船筏停擺逾3個月，業者好不容易盼到疫情降溫，五倍券發放，但漁業署比照交通部防疫指引，禁止船上用餐，團客紛紛取消訂單，昨天中央研擬放寬大眾運輸場站飲食，回復高鐵自由座，海上非密閉船筏仍未開放餐食，業者大失所望，醞釀抗爭。
嘉義縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明不滿說，疫情降溫降到二級，中央防疫指引一再鬆綁，卻是雙標，封閉式餐廳不用隔板，開放用餐，海上船筏用餐，船筏非客輪，不是封閉空間，邊吹海風賞海景，邊享用海鮮餐，是一大賣點，至今仍不開放用餐，遊覽車團客取消50多團，業者難經營叫苦。
陳進明表示，疫情至今已有3家業者撐不下去歇業，上次中央疫情指揮中心宣布微解封，也限制不能下海，載客降載為每艘船35人，禁止供餐及唱卡拉ＯＫ，如今還不能鬆綁用餐，眼看年底將近，東北季風逐漸轉強，五倍券消費振興觀光有期限，再不開放用餐，業者將抗爭。
縣府農業處漁業科長張建成說，行政院長蘇貞昌昨天在擴大防疫會議指示，考量疫情逐漸趨緩，指示交通部依疫情指揮中心分階段鬆綁管制措施原則，研議放寬大眾運輸場站飲食，回復高鐵自由座，但車廂仍未開放用餐，觀光漁船筏漁業署管理，比照大眾運輸，漁業署正研擬新防疫公告，一旦授權地方政府決定，會開放觀光船筏用餐。
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