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五倍券回饋金在國民黨部兌換 雲林縣府說明原因

聯合報 / 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
雲林土庫鎮的5倍券回饋金兌換處設在國民黨土庫鎮黨部，引起民眾議論。圖／讀者提供
雲林土庫鎮的5倍券回饋金兌換處設在國民黨土庫鎮黨部，引起民眾議論。圖／讀者提供

雲林縣政府推出5倍券兌換10%回饋金優惠方案，今天起跑，為方便民眾兌領現金，多數兌換處設在各鄉鎮戶政所，今天卻傳出土庫鎮的兌換地點，竟設在國民黨土庫鎮黨部，有土庫鎮民反映「這樣不太好吧！」，有人質疑這樣會被誤認10%的回饋金是國民黨發放的。

雲林縣政府5倍券10%現金回饋方案，今天開始受理兌領，土庫鎮的兌換地點，雲端的兌換作業設在戶政事務所，但紙本兌換處卻設在國民黨土庫鎮黨部，今天引起民眾的質疑，認為回饋金是縣政府發放的，原本是好事，但設在國民黨部兌領，政黨色彩太濃厚，甚至會造成誤解，以為是國民黨發放的，實有不妥。

對此，雲林縣府新聞處長羅楚東說明指出，原本選定設在土庫戶政所，但因空間太小，擔心影響戶政原有的洽公作業，才會商借對街的國民黨部作為兌換處，請民眾不要多作聯想。

國民黨 雲林 五倍券

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