全台逾67%在台南 黑面琵鷺保育季24日登場

進入深秋溫差大，黑面琵鷺等冬候鳥紛紛來台度冬，台南市政府農業局2021黑面琵鷺保育季系列活動，10月24日將在七股特有生物保育中心黑面琵鷺展示舘登場，農業局今在新營民治市政中心舉行記者會，邀請各地遊客來台南賞黑琵，迎接這群遠來嬌客。

今年黑琵保育季以「黑琵•happy 2021愛黑琵」為主題，記者會由農業局副局長陳仲杰主持，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、市議員沈家鳳、七股區長顏文穗等人與會，會中有市立學甲幼兒園「8隻小黑琵」表演，學甲宅港國小校長曾千純公布第2本黑面琵鷺繪本「度冬」製作情形，而廢鐵成鋼鐵雕黑琵創作者賴銘傳講解如何以廢鐵製作鐵雕黑琵過程，會場熱鬧滾滾。

台南市長黃偉哲表示，全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣有3132隻，約占全球總數6成，創下歷年新高。其中台南數量有2114隻，占全台67.5% ，主要在學甲濕地、七股曾文溪出海口、四草地區，顯見台南是黑琵最愛。