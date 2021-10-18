嘉義縣第二所職探中心啟用 翁章梁揭幕化身操偶師

歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗，還設有偶戲劇團、YouTuber直播工作室等場域，讓學生透過實際操作，對各職群有基本認識。

嘉義縣幅員廣大，縣府教育處表示，大部份偏鄉學校獲取資源較不易；據統計，嘉縣國中畢業生約有6成進入技職，因此必須為學生提供多元體驗的職業試探；中心歷時2年規劃，結合在地特色與時下年輕人對表演的興趣，開設電機電子和藝術職群。

電機電子職群規劃3C電器商及AI智能產業等相關職業工作的體驗；藝術職群則規畫偶戲劇團、YouTuber直播工作室及攝影棚等相關職業工作，也設置探索起飛體驗教室提供學生表演的舞台，用豐富的職業意象、主題展示、AI智能車體驗等，將業界的真實場景統統搬進學校來。

縣長翁章梁上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶，轉移至第2體驗教室時，翁也戴上工程帽、掛上工具包，瞬間轉職為冷氣裝修師傅，場外大型嘉義縣觀光地圖的地板上，他更操作AI智慧車與現場貴賓競賽。