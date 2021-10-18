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嘉義縣第二所職探中心啟用 翁章梁揭幕化身操偶師

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
縣長翁章梁（右二）上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶。記者莊祖銘／攝影
縣長翁章梁（右二）上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶。記者莊祖銘／攝影

歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗，還設有偶戲劇團、YouTuber直播工作室等場域，讓學生透過實際操作，對各職群有基本認識。

嘉義縣幅員廣大，縣府教育處表示，大部份偏鄉學校獲取資源較不易；據統計，嘉縣國中畢業生約有6成進入技職，因此必須為學生提供多元體驗的職業試探；中心歷時2年規劃，結合在地特色與時下年輕人對表演的興趣，開設電機電子和藝術職群。

電機電子職群規劃3C電器商及AI智能產業等相關職業工作的體驗；藝術職群則規畫偶戲劇團、YouTuber直播工作室及攝影棚等相關職業工作，也設置探索起飛體驗教室提供學生表演的舞台，用豐富的職業意象、主題展示、AI智能車體驗等，將業界的真實場景統統搬進學校來。

縣長翁章梁上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶，轉移至第2體驗教室時，翁也戴上工程帽、掛上工具包，瞬間轉職為冷氣裝修師傅，場外大型嘉義縣觀光地圖的地板上，他更操作AI智慧車與現場貴賓競賽。

嘉義縣正歷經產業轉型，翁章梁期許嘉義縣未來的發展即將面對全球最先進的未來科技產業，更應該在學生定向前提供多元試探的機會，適性揚才，成就每一個孩子，結合教育處目前編輯中的家鄉100問，凝聚對家鄉的認同，學成後返鄉發展。

歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗。記者莊祖銘／攝影
歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗。記者莊祖銘／攝影
歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗。記者莊祖銘／攝影
歷經2年規畫籌備，嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中揭幕，配合大埔美、馬稠後工業區產業人才需求，提供AI智能產業工作體驗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中由縣長翁章梁在地方民代陪同下揭幕，眾人看到專業操偶師拿出以翁章梁設計的Q版戲偶在台上演出時被逗得哈哈大笑。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣第二所職業試探及體驗示範中心今上午在水上國中由縣長翁章梁在地方民代陪同下揭幕，眾人看到專業操偶師拿出以翁章梁設計的Q版戲偶在台上演出時被逗得哈哈大笑。記者莊祖銘／攝影
縣長翁章梁（前排左）上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶。記者莊祖銘／攝影
縣長翁章梁（前排左）上午在眾民代陪同下見證揭碑啟用，參觀職探中心時化身操偶師，學習如何操弄戲偶。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁章梁

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