台南火車站前門面 國賓大樓拉皮21日開工

高雄城中城大樓大火後引發民眾關注老舊大樓管理問題，台南市政府消防局對台南火車站對面的中華國賓商業大樓開出2項缺失改善單，都發局輔導的更新工程則預定21日開工。

1984年完工的中華國賓商業大樓位於台鐵台南車站對面第1排，因走出車站就看得到而被視為台南市門面，地上14樓、地下2樓的建物一度是台南第1高樓，且位於菁華地段，是台南相當知名的大樓建物，近年常因外觀老舊斑駁、地上建築產權複雜等因素被外界議論。

台南市政府都市發展局都市更新科承辦人員接受中央社記者電話訪問時表示，中華國賓商業大樓列為優先整建維護地區，更新整建工程最高可獲75%經費補助，大樓管理委員會內部匯整多時後，於2019年提出自主更新整建工程（拉皮）計畫，但因物價波動、財務計畫不明確、文件不符規定等問題，先後8次流標。

都發局指出，經輔導管委會和建築師討論修正，加上管委會籌得資金挹注，總經費新台幣1900萬元的更新整建工程已於10月12日順利招標，將進行立面磁磚塗料更新、冷氣等相關管線整理、違建及廣告物招牌拆除整建等工作，預定21日開工、150個工作天完成。

消防局指出，市府對所有大樓都定期進行消防安檢，高雄城中城大樓大火後也對指標性老舊大樓再次加強抽查，在中華國賓商業大樓發現2項缺失，分別為偵煙探測器遭遮蔽及布幕未使用防焰材質，已開單要求限期1個月內改善。