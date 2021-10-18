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海線婦女綁蚵串常濺血日薪最高400元 張麗善籲資源相助
48歲王媽媽是緬甸籍新住民，20多年前遠嫁來台才曉得夫家位在雲林縣沿海小鎮四湖鄉，一家6口靠丈夫當鐵工維持家計，多年前丈夫因病過世，她靠與婆婆一起綁蚵串，養大3名子女；雲林家扶中心調查，海線家庭多半單親，其中約3成女主人是新住民，受限生活條件，只能靠手工賺錢，縣長張麗善今天體驗海區生活情景，直呼「勞力活很辛苦」呼籲多元產業提供職能平台，讓海線婦女有機會改寫人生。
王媽媽每天清晨6點起床，準備每日將一袋袋蚵殼打洞串繩，看起來很簡單的動作，實際上還得注意每條繩子需裁剪長度約200公分，並綁上10至15片蚵殼，每串10條工資40元，每天從早綁到晚，能綁上10串已經是極致，收入相當微薄。
張麗善今天和社會處長林文志、雲林家扶主委陳燦勳及副主委陳麒升等人，今天一起綁蚵串，感受婦女為了謀生，得忍受夏天酷暑、冬天海風吹拂的艱辛，終日「與蚵為伍」討生活的不易。
陳燦勳說，雲林家扶目前約服務1000戶家庭，有5成家庭是邊緣戶，無法領有社會補助，其中近8成主要照顧者學歷高中職以下，且有半數是扶養2名以上的子女，生活清苦比例海線又比山線高。
陳燦勳表示，男性主要照顧者多半從事臨時工或農雜工，而女性受限當地生活條件，加上必須照顧家庭及子女，只能靠手工活賺取微薄生活費。
「體會過才知箇中滋味」張麗善說，蚵殼外型鋒利，打洞得靠技巧，一不小心手就會濺血，綁蚵串更考驗時間與耐力，呼籲社會各界關注偏鄉弱勢家庭，挹注資源扶助他們翻轉困境。
雲林家扶中心表示，家扶透過「自立脫貧」方案，包括兒童啓力、少年展力、青年構力、家長培力等計畫，培養受助家庭親子求學及就業能力，由於海線民眾能從事的產業相當有限，此次希望號召更多產業加入支持服務，提供家長多元職訓機會，優先提升家庭經濟力，消除一切形式貧窮。
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