聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／政府搞烏龍！農路丈量錯誤侵占農地 嘉縣府籌錢理正
嘉義縣水上鄉林姓農民日前購買農地，向水上地政事務所申請土地丈量時，發現該農地約有20坪遭縣政府興建的農路占用，經嘉義縣府地政處調查確認，整條農路鋪設時往南偏移2.6米，受害地主有十餘人。
嘉義縣地政處長邱慧燕說，該區為民國58年，台灣省政府興辦水上農地重畫區，過往道路施作時沒有測量且農地價低，地方善心人士常會無償提供政府鋪路，如今土地再出售辦理鑑界時才浮現土地部分做道路使用。
邱慧燕說，「路是人在走的」公益總大於私利，若還地於民路口交通可能變擁塞，縣府正籌措相關經費，與地主們協調「理正」相關道路占用民地部分重新施作。
承辦本案的地政代書林俊男指出，林姓農民日前委託他辦理農地買賣過戶，本月15日申請丈量後發現，主因是早期土地丈量技術不成熟，造成政府鋪建農路民間農田，事實上長期以來該地農民都未發覺，道路南偏2.66米，無形中已造成耕作農作損失。
農路旁的農地承租農民直言，因為道路偏侵佔到他的農地，耕地面積明顯減少，難怪每次水稻插秧訂購秧苗時，都會剩下很多秧苗，原來是農田被道路占用，才發生秧苗剩餘。
林俊男指出，多數農民相信重劃區農地已經過政府重畫，為節省鑑界費用，不願意再花錢請地政事務所到場丈量，殊不知買賣土地時，要再經過鑑界測量後才能確定土地現場的「實地面積」與土地權狀所「登記面積」是否相符。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言