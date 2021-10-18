影／政府搞烏龍！農路丈量錯誤侵占農地 嘉縣府籌錢理正

嘉義縣水上鄉林姓農民日前購買農地，向水上地政事務所申請土地丈量時，發現該農地約有20坪遭縣政府興建的農路占用，經嘉義縣府地政處調查確認，整條農路鋪設時往南偏移2.6米，受害地主有十餘人。

嘉義縣地政處長邱慧燕說，該區為民國58年，台灣省政府興辦水上農地重畫區，過往道路施作時沒有測量且農地價低，地方善心人士常會無償提供政府鋪路，如今土地再出售辦理鑑界時才浮現土地部分做道路使用。

邱慧燕說，「路是人在走的」公益總大於私利，若還地於民路口交通可能變擁塞，縣府正籌措相關經費，與地主們協調「理正」相關道路占用民地部分重新施作。

承辦本案的地政代書林俊男指出，林姓農民日前委託他辦理農地買賣過戶，本月15日申請丈量後發現，主因是早期土地丈量技術不成熟，造成政府鋪建農路民間農田，事實上長期以來該地農民都未發覺，道路南偏2.66米，無形中已造成耕作農作損失。

農路旁的農地承租農民直言，因為道路偏侵佔到他的農地，耕地面積明顯減少，難怪每次水稻插秧訂購秧苗時，都會剩下很多秧苗，原來是農田被道路占用，才發生秧苗剩餘。