嘉市這3棟跟城中城背景相似 安檢皆無虞

高雄城中城大樓大火，老舊住商混合大樓引起重視，嘉義市政府也展開盤點住商混合大樓，鎖定金財神大樓、嘉年華大樓，其中金財神去年才完成自主都更，今年9月剛完成建物公安申報，均符合規定，嘉年華大樓4月也完成公安申報，兩大樓也都有管委會，確認無虞，會提前消防與建管安檢。

市府指出，民族路的金財神大樓與城中城背景較相近，1992年嘉縣府與民間合建地上10層、地下1層，原有商場、電影院、溜冰場等繁榮一時，受921大地震影響，大樓外牆鋼筋裸露、磁磚剝落等，商家相繼撤離，由政府補助自辦督更，總經費5426萬。

市府表示，金財神大樓6樓至9樓總計259戶，目前約有7成半到8成有人居住，1樓至5樓則為商業空間，除1樓產權較複雜，已有健身中心業者進駐，下次申報日期為明年7月至9月之間。

位於仁愛路的嘉年華大樓也是住商混合，1樓為麥當勞、嘉年華影城，2樓為麥當樓及部分空閒，3樓空閒，4樓影城，5樓至7樓也空閒，8樓有140坪分割成小套房出租，9樓至12樓有2間旅館。

市府指出，針對嘉年華影城大樓內的影城、飯店定期稽核、消防安檢，整棟大樓去年4月1日完成年度建物公安申報，下次預計明年1月至3月申報。

此外，位於文化路與長榮街的嘉南商業大樓，俗稱舊遠東大樓，也曾相當繁榮，有影城、商場等，目前一部分出租給兆品飯店，兆品於今年5月消防安全檢查通過；其餘靠近長榮街的空間，目前閒置沒人居住，也沒有管委會。