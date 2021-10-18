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喚起石灰黃金歲月深入認識家鄉 白河公所社造現成果

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區公所推動社區營造，6年來持續帶領學員踏查仙草、關嶺10個舊窯口，尋找記錄白河石灰窯產業。圖／白河區公所提供
台南市白河區公所推動社區營造，6年來持續帶領學員踏查仙草、關嶺10個舊窯口，尋找記錄白河石灰窯產業。圖／白河區公所提供

台南市政府白河區公所推動社區營造，6年來持續帶領學員踏查仙草、關嶺10個舊窯口，尋找記錄白河石灰窯產業，讓大家重溫石灰窯文化及宗教文化之旅。

白河除聞名全台的蓮花，二大古剎碧雲寺及大仙寺、關仔嶺溫泉也享譽全台，地方早年相當發達的「石灰」產業較少人知道；公所指出，白河石灰產業主要產地仙草埔，位處枕頭山下，日早年仙草埔人口近2000人，8成從事石灰業，老一輩的人與在地有相當深情感連結。

民國70年代因採石灰破壞生態環境及民眾抗爭，白河仙草埔石灰產業凋零，目前僅剩志昌、和興、珙榮三家工廠生產，見證石灰窯產業興衰。市府文化局肯定白河公所透過社區營造計畫發起石灰窯遺址探訪及調查，今年訪查仙草及關嶺里石灰窯10個舊窯口的前世今生，記錄白河石灰窯從日據到民國時期各種文化，希望喚起大家對白河文史重視。

白河區長董麗華指出，日前社造活動辦理小旅行，深入訪視白河石灰窯文化，及仙草的岩前教會，欣賞清朝石碑哆囉嘓史，見證哆囉嘓社族人移墾及保護平埔族管業傳統領域史實，讓更多人深入認識白河多元的發展

白河 社區營造 遺址

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