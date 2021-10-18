國內第1份兒少國家報告 將由雲林3所高中學生攜手完成

國際扶輪社全力贊助雲林縣3所高中的20名菁英學生，在教授團指導下，將以兩個月完成國內第1份兒童權利公約「國家報告」版本，送交聯合國提案，有機會為台灣兒童人權在國際發聲，國家報告培力營今天在北港高中開課，預定12月底完成這項重大而艱鉅的任務。

扶輪社強調，這也是全台首次由高中生為主體提出的兒權公約國家報告，由北港宗聖扶輪社與台北關渡扶輪社合辦，從北港高中、虎尾高中及正心中學甄選20位精英學生，預定今年12月結訓，明年2月底提出兒少版的國家報告。

宗聖扶輪社長蔡文瑞說，全程由學生自理，中正大學法學教授廖宗聖等學者組成的團隊則僅從旁協助指導，讓學生學習國家報告的撰寫與提交方式，嘗試從自身生活中去發現與兒少權利有關的議題，例如疫情與兒童權利，透過實證研究，再提出改變社會並落實公約的具體策略，希望透過培力營隊協助多元背景的兒少跳脫「被動發聲」的角色，成為主動的行動者，驅動社會改變的動力。

台北關渡扶輪社長方建錩也說，今年兒童權利公約培力營不同於以往，也是讓台灣學生學習如何從行政、立法、司法不同面向切入，深度追縱兒童權利在不同機關現行的執行概況，彼此腦力激盪進而提出策略，提升台灣未來的軟實力，奠定國家昌盛的基石。

北港高中校長江耀淇說，目前全球有196個兒童公約締約國，是最多國簽署、共識最高的公約，感謝扶輪社及教師團隊力挺，創造孩子登上國際舞台的機會。居間促成這項營隊的雲林縣議員蔡岳儒說，學生從發現議題、討論、探索、研究，最後替自己發聲，爭取自身權利，是ㄧ場深具意義的教育行動。

「冒一些風險，把握機會，做出改變 ！」（Take a risk、Take a chance、Make a change.）教授廖宗聖說，今年底我國必須提出官方版本的兒童權利公約國家報告，該團隊完成的報告將併入官方版中，再送交國際專家審查，這是台灣第一次由兒少自主性完成的報告，意義重大，所以這次策略是要把事情變簡單，把任務變有趣。