罷免陳柏惟有大型宣傳車出現？刪Q總部：羅智強借用

台中市二選區立委陳柏惟罷免案本周六投票，最近有選民在二選區街頭看到罷免大型宣傳車，有人質疑要花很多錢，刪Q總部今天說明，這輛大型宣傳車是台北市議員羅智強借總部用，借一周就要還。

刪Q總部發言人Max今天表示，罷免案走到現在，他們要感謝很多支持者和志工，有人捐桌椅、電腦、筆、橡皮擦、礦泉水和口罩等，還有人捐醫藥箱，他說大家都是這場罷免的英雄，有大家的支持才能一路順利走到現在。

Max表示，罷免投票只剩6天，最重要是街頭宣傳，總部目前有三台小發財車改裝的宣傳車，很感謝台北市議員羅智強贊助一輛大型宣傳車，感謝他的支持和幫忙，Max說，距離投票只剩6天，他呼籲大家10月23日一定要出來投下同意罷免票，讓台中市第二選區選出更適合更願意做事的立委，讓台灣的民主歷史更進一程。