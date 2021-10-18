聽新聞
test
0:00 / 0:00
罷免陳柏惟有大型宣傳車出現？刪Q總部：羅智強借用
台中市二選區立委陳柏惟罷免案本周六投票，最近有選民在二選區街頭看到罷免大型宣傳車，有人質疑要花很多錢，刪Q總部今天說明，這輛大型宣傳車是台北市議員羅智強借總部用，借一周就要還。
刪Q總部發言人Max今天表示，罷免案走到現在，他們要感謝很多支持者和志工，有人捐桌椅、電腦、筆、橡皮擦、礦泉水和口罩等，還有人捐醫藥箱，他說大家都是這場罷免的英雄，有大家的支持才能一路順利走到現在。
Max表示，罷免投票只剩6天，最重要是街頭宣傳，總部目前有三台小發財車改裝的宣傳車，很感謝台北市議員羅智強贊助一輛大型宣傳車，感謝他的支持和幫忙，Max說，距離投票只剩6天，他呼籲大家10月23日一定要出來投下同意罷免票，讓台中市第二選區選出更適合更願意做事的立委，讓台灣的民主歷史更進一程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言