舊場不適用 南市新設置畜牧設施管理自治條例上路

台南市政府及市議會共同推動「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」，經議會三讀通過，已自本月8日生效，舊場則因法律不溯及既往原則不適用，南市成為六都第一，全台第八個制定自治條例的縣市。

台南市長黃偉哲表示，南市畜牧業去年產值高達210億元，然隨著產業結構改變，都市發展使畜牧場毗鄰社區，衍生出抗議事件層出不窮。為兼顧畜牧業者永續發展及民眾生活環境品質，他指示農業局應落實南市新設置畜牧設施管理自治條例的執行，創造畜牧產業及民眾雙贏。

農業局長李建裕說，「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」，計十二條，其重點如下：一、第五條及第六條明定，畜牧場距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院等用地…400公尺以上，禽畜糞尿資源化設施則是1000公尺；二、應輔導既有畜牧場設備設施更新，故既有畜牧場不受自治條例限制，於自治條例第三條明確定義；三、新設置畜牧場應設置環保節能及生物安全相關設施。