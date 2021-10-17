嘉義濱海小鎮自行車深度慢遊出發 騎趣布袋體驗東石

疫情降溫，搭配2021自行車旅遊年，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，上午30名車友在嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂園區，騎單車慢遊出發，兩對新人單車結緣，新娘披白紗、新郎穿西裝各自騎單車參加，為活動增添喜氣。

透過專人領騎及導覽，體驗布袋老街人文風情，東石海盜村烤魚、划船與採海菜樂趣，品嚐當地農漁特產，旅程結束後，另加碼贈送車友限定單車小帽及嘉義場喔熊獎牌。

縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能等來賓參加，與車友做暖身操，接著鳴槍槍出發，有兩對新人因單車結緣，新娘披白紗、新郎穿帥氣西裝各自騎著單車參加，為活動增添喜氣，幸福洋溢。

車友大多來自台南西港區港明中學自行車社團，網站上看到活動訊息，組隊報名參加，也有高雄車友，趁著疫情緩和，踩鐵馬體驗嘉義濱海小鎮獨特風情。

徐振能說，濱海經典小鎮自行車慢遊，力推自行車與在地特色結合，每場活動串連觀光圈產業，希望以雙輪節奏帶領車友體會雲嘉南濱海人文風情。