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疫後人潮盡出！新營甜蜜節夯 2天遊客逾萬人

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫後人潮盡出，台南新營甜蜜節夯 2天遊客逾萬人，人氣紅不讓。圖／台南市政府觀旅局提供
疫後人潮盡出，台南新營甜蜜節夯 2天遊客逾萬人，人氣紅不讓。圖／台南市政府觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局昨、今天在新營鐵道地景公園辦理「2021新營甜蜜節」，兩天來人氣強強滾，估計參訪人次破萬，觀旅局官員樂忙翻天，笑說人潮真的超乎預期。

因應防疫，這次活動採單一出入口方式辦理，昨估計逾6500人，中午後累積估計已破萬人，包括超過30家特色市集與最受歡迎的DIY區，市長黃偉哲昨體驗過在臉書及IG推薦的椪糖DIY，許多鄉親在網路分享，今早上10點後現場一開放入場後立馬大排長龍。

觀旅局長郭貞慧表示，除台南鄉親，來自台中、嘉義、高雄及屏東外縣市朋友也不少，除了有吸引許多小朋友排隊體驗的棉花糖與古早味椪糖外，現場樂團表演、街頭藝人及動漫主題展演，以及「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒、「尋尋蜜蜜」集點活動，都很受歡迎。

台糖公司配合活動，也將五分車車廂移到草坪區讓民眾拍照，也有不少玩家特地從彰化南下玩現場蜜室逃脫遊戲，昨即有逾200組玩家參與。

黃偉哲今中午也再次來到活動現場與民眾互動，除大放送台糖冰棒券讓民眾兌換消暑，也體驗棉花糖DIY，也不忘提醒在台南消費民眾，消費金額只要滿100元，即可至台南購物節網站登錄發票，歡迎拿著振興五倍券來台南吃喝玩樂抽大獎。

觀旅局說， 更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。台南旅遊網: https://www.twtainan.net/

或台南旅遊臉書粉絲團: https://www.facebook.com/traveltainan

台南市長黃偉哲發放糖果給小朋友。圖／台南市政府觀旅局提供
台南市長黃偉哲發放糖果給小朋友。圖／台南市政府觀旅局提供

台南 黃偉哲

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