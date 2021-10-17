疫情趨緩遊客回流 阿里山森林電影院座無虛席

嘉義林管處表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩遊客回流，昨晚阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦「阿里山星光森林電影院」，民眾踴躍購票座無虛席。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，昨晚舉辦「阿里山星光森林電影院」，眾多遊客攜家帶眷體驗絕無僅有的森林戶外電影院，現場座無虛席非常熱鬧。

嘉義林管處表示，星光森林電影院本來是夏季舉辦，遇到疫情加劇，園區內幾乎沒有遊客而延期，現今疫情趨緩遊客回流，才有睽違已久客滿景象。

嘉義林管處指出，這1個月來假日入園遊客已從幾百人成長到2000~3000人，平日也有1000人左右，不少遊客也選擇在遊樂區內過夜，預估振興五倍券發放及中央與地方補助國內旅遊措施，阿里山將再度擠滿遊客。

嘉義林管處表示，11、12月陸續登場的活動包括「楓，楓紅文藝森林」山林藝術市集及「雲，蓊綠山林饗宴」森林野餐時光，邀請大家一同來體驗文藝阿里山；活動詳情請洽阿里山國家森林遊樂區facebook粉絲專頁。