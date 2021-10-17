60餘年的台南新營第二市場拆除中 明年底走入歷史

已有60多年的台南新營第二市場，台南市政府經發局今進行第七次拆除工程，預計明年底全部拆除後正式走入歷史，未來將改建為商場（住商大樓），第二市場是許多老新營人兒時共同回憶，看到老市場未來將消失，不少人唏噓不已。

新營第二市場興建並營運於民國45年，過往是老新營人記憶中的「夜市」，極盛時有上百家的小吃攤位，是新營最熱鬧的地點，然而隨著時光流逝與消費型態改變，新營第二市場已不復往日熱鬧，建物老舊成危險建物。台南市政府2014年因應都市計畫宣布廢市，100多攤位中，仍有部分攤位拒絕遷移，市府認定占用，陸續拆除中，並輔導至附近市場中。

為加速都市計畫通盤檢討進度，市府經發局市場處今進行第7次拆除工程，預計明年底前全部拆除，屆時市場將正式走入歷史。台南市長黃偉哲表示，新營區為溪北地區行政中心及交通樞紐，新營第二市場用地位處新營區市中心，為促進溪南溪北地區均衡發展，打造溪北地區新亮點，目前擬規畫興建複合式商場或住商大樓，結合休閒購物綜合規劃，並積極向中央爭取經費，期盼未來打造地區新風貌與榮景，預期可帶動地區發展及週邊人口聚集購物休閒的新場所，後續配合都市計畫更新，賦予地區新生命與商機，重現老新營人記憶中的繁華榮景。

經發局長陳凱凌指出，該市場隨時有倒塌之虞，為防止危害發生，市場處邀集地方民意代表辦理攤商拆遷協調會，並委託土木技師公會辦理建物結構安全鑑定，針對空攤鋪位逐步進行拆除，後續將配合市地重劃工程進度，協助傳統市場用地轉型，活化商業機能，提供購物、商務服務、創意市集、休憩、活動等複合使用功能，且連接至周邊文化設施（新營文化中心）及開放空間（南瀛綠都心）。