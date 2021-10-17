守護海洋生態！ 台數科認養鰲鼓淨灘 清出大量海廢垃圾

「今周刊」發起、台數科集團主辦的「還海行動1095」淨灘活動，上午號召逾百人齊聚嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地海灘，清除海洋廢棄垃圾，嘉義縣長翁章梁與台數科集團董事長廖紫岑、大揚有線電視董事長陳定泰，共同簽訂嘉義縣海岸環境認養書，認養鰲鼓南堤海岸，展現企業守護海洋責任及決心。

縣長翁章梁、今周刊發行人梁永煌、台數科董事長廖紫岑、副董事長林亞璇、大揚有線電視董事長陳定泰等人參與，在台數科號召下，員工攜家帶眷共出動140人，頂著烈日揮汗在南堤海岸共清出379公斤海廢垃圾。

為實現循環經濟理念，在海岸撿到塑膠寶特瓶，透過環海行動製成一雙雙的再生拖鞋，每項資源都不浪費；梁永煌說，每雙再生拖鞋的鞋底都印有台灣的圖樣，象徵台灣能跟著每個人向前行。

翁章梁說，現代世界公民最重要兩件事，面對海洋廢棄物及減碳議題！縣府守護永續海洋生態環境，號召民眾淨灘，開放轄管海岸線給民間認養，結合政府民間力量組環保艦隊，成立「嘉有潛將」淨海聯盟，共同為海洋生態環境盡心力。