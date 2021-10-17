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柑橘類產季小心猴害！ 雲縣「防猴神器」補助開跑

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣山區沿帶近年飽受猴群危害，一年四季的農作物都倖免不了台灣獼猴啃食，包括龍眼或正值產季的柑橘類等果樹。記者陳苡葳／攝影
雲林縣山區沿帶近年飽受猴群危害，一年四季的農作物都倖免不了台灣獼猴啃食，包括龍眼或正值產季的柑橘類等果樹。記者陳苡葳／攝影

雲林縣正值柳丁及柑橘類作物產季，但近年因山區出現猴害，影響大半收成，農民放鞭炮或養犬隻驅趕未果，經林務局及縣府祭出電圍網架設補助措施，至今才有明顯改善。不過以往最高補助額度，無論面積大小都是4萬5000元，導致土地面積大的農民認為不符成本效益，意願較低，今年擴大補助，依面積基準，最高補助12萬6082元，有需求的農民可於10月20日前至當地公所或農會提出申請。

雲林縣種植將近2千公頃的柳丁、柑橘等作物，產區集中在林內、古坑及斗六等地，而生活在山區裡的台灣獼猴，近年也因山上缺水、缺食物來源等因素，會跑到淺山帶甚至平地覓食，造成沿帶果樹減產。

林內鄉林姓果農說，起初猴子是三三兩兩下山，多少會畏懼人類，不敢恣意妄為，但這幾年似乎已習慣這樣的生活動線，下山來並不怕人類，也會成群結隊採摘果實吃，廢棄物留在現場，看了無可奈何。

「少一顆果實被吃，就是多一顆產量」，張姓果農苦笑，為了不傷害動物生命，他靠放鞭炮與養狗嚇猴，但前幾次有效，之後猴子習慣人類行為，會換時間下山覓食，防不勝防，只能加強果實套袋。

縣府農業處2017年起配合林務局推動電圍網架設補助措施，透過電網，讓猴群無法前進果園區域內，但該措施申請資格是無論施作面積大小，只要是合法農地，且面積達0.2公頃以上，最高補助金都是4萬5000元，導致面積大者無法獲得完整相對補助，意願缺缺，4年來僅32家農戶安裝。

由於電圍網不需長時間看守，能有效阻擋猴群，同時能防治其他野生動物危害，發揮驅趕及防護作用，加上是高電壓、低電流，安全性高，防治效果最好且效益最大，今年補助條件放寬，希望果農都能安裝防猴。

農業處長吳芳銘表示，最新申請條件今起上路，0.2公頃至2公頃（含）以上農園皆可申請；0.2公頃最高補助4萬4999元，1公頃最高補助9萬1350元，2公頃（含）以上，最高補助12萬6082元，預估可供60農戶申請，申請人請備妥申請書、土地所有權證明，及相關身分證明文件等向當地公所或農會洽辦。

雲林縣政府配合林務局推行電圍網防猴成效日增，今年該措施擴大補助，可望更多符合條件且有需求的農民都申請得到。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府配合林務局推行電圍網防猴成效日增，今年該措施擴大補助，可望更多符合條件且有需求的農民都申請得到。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣山區多種植柳丁、柑橘及茂谷柑等作物，是台灣獼猴最愛食物來源，近年猴群經常下山覓食，導致農損程度約4成，縣府配合林務局推行電圍網防治，損失程度降至1成。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣山區多種植柳丁、柑橘及茂谷柑等作物，是台灣獼猴最愛食物來源，近年猴群經常下山覓食，導致農損程度約4成，縣府配合林務局推行電圍網防治，損失程度降至1成。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣山區沿帶常有台灣獼猴成群結隊採摘果實來吃，果殼等廢棄物則留在現場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣山區沿帶常有台灣獼猴成群結隊採摘果實來吃，果殼等廢棄物則留在現場。記者陳苡葳／攝影

農民 猴子

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