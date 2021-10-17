五倍券發酵 朴子夜市滿滿人潮防疫消費兩難

五倍券發酵，嘉義縣政府祭消費抽獎最大獎500萬輕豪宅，假日吸引消費民眾，海區規模最大的朴子市夜市，昨晚滿滿人潮，小吃攤商客人桌與桌併肩而坐，有人批夜市到處可見未保持社交距離群眾，實聯制徒具形式，擔心防疫破口；縣府經發處說，會要求夜市管理單位遵守防疫指引，但承辦人員坦承，「既要振興消費又要防疫兩難。」

有網友在臉書社群「朴子民意觀察站」，貼朴子夜市滿滿人潮圖文說，「這是我們政府的防疫標準，KTV是包廂式，為何不能吃飯喝酒，而夜市滿滿的人潮，桌與桌併肩而坐，真不知天龍國的這些官員腦袋是不是阻塞了，智障的防疫標準」。

網友說，「我也感到納悶，百思不得其解。室內與室外的差別在那裡？各有考慮，很難兩全；這就是官與民人的想法之差了」。朴子市文化里長楊石旭說，現在既要防疫又要振興消費，防疫指引只做半套，防疫還是要靠民眾自律，出門戴口罩，保持社交距離，選擇人群少時間出門消費，避免群聚。

「悶太久了，出來逛夜市感覺很棒！」民眾開心戴口罩逛夜市，雖然不能邊走邊吃，小吃攤能夠內用很不錯；攤商開心迎接一波波消費人潮，疫情降溫，有五倍券發酵，人潮就是錢潮，出來擺攤有錢賺，很高興。

縣府經發處表示，各鄉鎮市共29個大小夜市，有10多個夜市提交防疫計畫，夜市攤商實聯制，未限制人流，禁止邊走邊吃，考量大型夜市出入口多，未限制單一出入口，五倍券領用後，訂獎勵設籍嘉縣攤商，達一定消費金額有獎勵補助，將召集夜市及鄉鎮市公所研商夜市攤商管理。