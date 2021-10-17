台南購物節登錄金額破20億元 市府加碼好禮5重送

台南購物節發票登錄抽獎活動最新統計金額已破20億元，打破去年紀錄，台南市政府經發局結合商家，更推出台南便利送17、18日超級會員日振興大放送，安排有加碼好禮5重送，強調振興消費，台南最給力，來台南消費就對了！

經發局進一步指出，「好禮5重送」，共有新會員贈100元購菜金(限量100名)、全館滿399免費送到家、拉霸天天抽，最高可獲得6666元購菜金、限量市場好物1+1帶回家及購物節抽奬序號10倍送等。

台南市長黃偉哲表示，台南購物節獎品，市府日前祭出輕豪宅、油電跨界休旅車等大獎，引發全台關注話題，上周雙十連假上路振興5倍券，台南購物節的發票登錄金額再拉上高；經統計，雙十連假期間發票登錄金額即新增超過2億元，本周進而迅速地突破20億，近期每周皆以3.5億以上速度增長，買氣強強滾，台南消費力真的不容小覷。

經發局長陳凱凌表示，為慶祝突破20億關卡，市府推出台南便利送限時2天(10/17-10/18)的超級會員日振興大放送，本月23、24日佳里商圈購物節嘉年華、30、31日赤崁商圈萬神節及海安商圈萬聖節以及將軍吼音樂節及煙火秀等活動。

他說，11月5日將在市府經發局經濟情報讚臉書全程直播第2次開獎，抽出電動機車、Iphone13、Apple平板電腦、飯店住宿券等大獎。

經發局進一步表示，台南購物節活動將持續到明年2月底，民眾只要在南市店家消費滿百後登錄發票，單筆發票最高有500組序號，未抽中，自動轉到下次抽獎機會，也就是越早消費，中獎機會愈大。