故宮南院海空無人機船展演 幕後團隊為進駐嘉縣暖身

嘉義縣故宮南院去年首創推出，結合無人機及水上舞台展演人機互動的「嬉遊南院－仲夏夜星幻」，創下現場加網路逾60萬人觀賞佳績，疫情降溫，日前國慶連假推出海空無人機船展演，大受歡迎，觀眾希望常態展演，幕後表演團隊是將進駐嘉義縣無人機研發中心的三家廠商，首次合作展演為進駐暖身。

南院9、10日連登場「天光」水舞暨無人機群飛展演，是全國首創海空聯合新展演模式，由台灣希望創新的20架低空飛舞無人機及科技水舞揭開序幕，並與10台雷虎科技打造、全新設計的展演無人船在至善湖面上相互輝映。

接著300架無人機群飛排列展演，搭配3D光影水舞水幕秀，以「走過黑暗，迎向天光」的表演主軸，最後以「希望之鴿」為這新冠疫情肆虐的年代，帶來一股撫慰人心、鼓舞士氣的力量。

縣府經發處說，展演的台灣希望創新、雷虎科技，以及協力的樂飛新創，將進駐無人機研發中心，首次攜手在故宮南院展示國內首次無人機、無人船及水舞群組表演，縣長翁章梁到場鼓勵感謝，