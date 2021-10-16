台南將軍吼音樂節2天7千名額搶光 市府推薦看焰火地點

「2021台南將軍吼音樂節」即將在10月23日至24日連唱兩天，兩天活動從下午5點開始一路嗨到8點。今年是將軍吼第十年，因應防疫，將採總量管制，每日開放3500人預約入場，13日中午12點以後開放預約，7000名額1天就額滿，觀旅局表示，2天活動都將在下午3點開放有報名成功的朋友入場，第二天演唱會結束後加碼6分18秒的焰火秀，總發數1萬6265發的焰火發射升空，期許疫情能早日退散。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，如果是只想觀賞焰火的民眾，可以不用一窩蜂擠進活動現場，推薦大家周邊觀賞點，包括馬沙溝海洋休閒運動渡假中心（入園需付清潔費，現場沙灘設有安全管制動線，請遊客遵從現場管制人員指揮勿跨越）、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港等空曠視野佳的觀賞點，也籲請要前往參觀的民眾注意自身安全。

觀旅局表示，今年焰火秀感謝雲頂遊輪集團贊助部分經費，並提供5個5天4夜的郵輪行程抽獎，抽獎辦法將公布於「台南夏日音樂節」臉書專頁。焰火秀以「希望之光」為構想，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，其中抗疫過程使用1996年亞特蘭大奧運主題曲，由已故國寶級吟唱大師台灣阿美族的郭英男爺爺與其妻郭秀珠奶奶的高吭合聲－原住民族音樂Elders Drinking Song《老人飲酒歌》，樂曲讓大家團結一心，帶給人同島一命，一起抗疫的感受。也希望可以鼓勵辛苦的防疫人員，以及感謝每一位認真配合防疫讓台灣疫情得以趨緩的廣大民眾。

觀旅局提醒，因應防疫政策，將軍吼音樂節活動全程實施管控措施，包括人數總量管制（每場預約入場人數3500人）、入場實名制、採預先線上報名（不開放現場報名、需於線上預先報名並要求填寫實名制資料，入場需再掃1922簡訊QR code才可入場）、全程佩戴口罩、量測體溫、禁止於場內飲食等防疫措施，如有不適或體溫超過37.5度者請勿參加，讓所有參與的民眾有一個安心欣賞音樂的戶外空間。