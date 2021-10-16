快訊

雙溪虎豹潭溪水暴漲多人失蹤 侯友宜趕往現場關心搜救

她坐月台合影鳴日號遭酸「當亡美」還反嗆 台鐵出招了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南將軍吼音樂節2天7千名額搶光 市府推薦看焰火地點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南軍吼音樂節焰火秀美景也是重頭戲。圖／觀旅局提供
台南軍吼音樂節焰火秀美景也是重頭戲。圖／觀旅局提供

「2021台南將軍吼音樂節」即將在10月23日至24日連唱兩天，兩天活動從下午5點開始一路嗨到8點。今年是將軍吼第十年，因應防疫，將採總量管制，每日開放3500人預約入場，13日中午12點以後開放預約，7000名額1天就額滿，觀旅局表示，2天活動都將在下午3點開放有報名成功的朋友入場，第二天演唱會結束後加碼6分18秒的焰火秀，總發數1萬6265發的焰火發射升空，期許疫情能早日退散。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，如果是只想觀賞焰火的民眾，可以不用一窩蜂擠進活動現場，推薦大家周邊觀賞點，包括馬沙溝海洋休閒運動渡假中心（入園需付清潔費，現場沙灘設有安全管制動線，請遊客遵從現場管制人員指揮勿跨越）、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港等空曠視野佳的觀賞點，也籲請要前往參觀的民眾注意自身安全。

觀旅局表示，今年焰火秀感謝雲頂遊輪集團贊助部分經費，並提供5個5天4夜的郵輪行程抽獎，抽獎辦法將公布於「台南夏日音樂節」臉書專頁。焰火秀以「希望之光」為構想，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，其中抗疫過程使用1996年亞特蘭大奧運主題曲，由已故國寶級吟唱大師台灣阿美族的郭英男爺爺與其妻郭秀珠奶奶的高吭合聲－原住民族音樂Elders Drinking Song《老人飲酒歌》，樂曲讓大家團結一心，帶給人同島一命，一起抗疫的感受。也希望可以鼓勵辛苦的防疫人員，以及感謝每一位認真配合防疫讓台灣疫情得以趨緩的廣大民眾。

觀旅局提醒，因應防疫政策，將軍吼音樂節活動全程實施管控措施，包括人數總量管制（每場預約入場人數3500人）、入場實名制、採預先線上報名（不開放現場報名、需於線上預先報名並要求填寫實名制資料，入場需再掃1922簡訊QR code才可入場）、全程佩戴口罩、量測體溫、禁止於場內飲食等防疫措施，如有不適或體溫超過37.5度者請勿參加，讓所有參與的民眾有一個安心欣賞音樂的戶外空間。

觀旅局表示，市長特別提醒沒有搶到入場資格的民眾別擔心，音樂節2天，每天下午5點至晚間8點都可以在電視頻道MTV台、三立國際台與MOD三立綜合台，以及網路頻道三立電視Youtube頻道、三立新聞網、Vidol、超人氣社群LINE TODAY等線上平台觀看全程的演唱會直播。

台南軍吼音樂節焰火秀美景也是重頭戲。圖／觀旅局提供
台南軍吼音樂節焰火秀美景也是重頭戲。圖／觀旅局提供

疫情 台南 演唱會

延伸閱讀

北市大稻埕焰火秀遇雨 北市府：不受影響照常施放

陳建仁演講新冠疫情 詳述政府防疫貢獻世界第一

獨／抗疫女神代言引關注！林鳳營「兩大關鍵」打動賈永婕

即將登場！ 「2021臺南將軍吼音樂節」超強天王、天后卡司+1.6萬發煙火秀

相關新聞

台南將軍吼音樂節2天7千名額搶光 市府推薦看焰火地點

「2021台南將軍吼音樂節」即將在10月23日至24日連唱兩天，兩天活動從下午5點開始一路嗨到8點。今年是將軍吼第十年，...

超吸睛！媽祖婆也辦健美大賽 太平媽顛覆民眾傳統目光

由雲林縣西螺福興宮和雲林體育會健美委員會共同舉辦的「第一屆西螺媽祖盃全國健美錦標賽」，今天福興宮廟前廣場盛大登場，中華民...

武館紀錄武動溪口直播 偏鄉溪口有密度最高武館

嘉義縣偏鄉溪口鄉公所為記錄日漸衰微武館文化，2019年透過文化部補助計畫，邀請長期致力台灣武術文化研究的東海大學政治系副...

蝙蝠築巢綠能生態里程碑 台電拍攝「風的季節」殺青

雲林沿海積極推動綠能風電，台電與台灣蝙蝠館學會合作，邀請生態導演許鴻龍共同花費長達1年完成雲林海岸蝙蝠生態調查，除廣為蝙...

全台首座！雲林馬鳴山鎮安宮成立國家重要民俗文化中心

雲林縣褒忠鄉馬鳴山五年千歲鎮安宮設立全台首座國家重要民俗文化中心，將維繫雲林縣包括北港朝天宮迓媽祖，口湖牽水狀及褒忠馬嗚...

台南好天氣湧人潮 商家：逐漸恢復疫情前熱鬧

台南市今天風和日麗，安平漁光島、觀夕平台等濱海區都吸引戲水及海上運動人潮。中西區國華街等美食商圈人潮不如國慶連假，但知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。