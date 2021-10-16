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超吸睛！媽祖婆也辦健美大賽 太平媽顛覆民眾傳統目光
由雲林縣西螺福興宮和雲林體育會健美委員會共同舉辦的「第一屆西螺媽祖盃全國健美錦標賽」，今天福興宮廟前廣場盛大登場，中華民國健美健身協會、成吉思汗健身俱樂部提供國際級ProTan 上色服務及25萬高額獎金，吸引191名男女健美選手角逐，選手大秀美肌，贏得滿場觀眾掌聲。
這場健美大賽分男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼共4個項目，是由雲林體育會健美委員會結合西螺大廟福興宮「太平媽」共同推動健美的盛大賽事，也是國內宗教界創舉，讓民眾大開眼界，耳目一新。
應邀參加開幕式的雲林縣長張麗善表示，縣府將持續推動健美健身運動，擴及全雲林，盼望帶動雲林健美發展。本身也是雲林縣體育會副理事長的立委劉建國也強調，健身健美運動越來越多人參與，各地健身房愈來愈多，風氣漸盛，感謝福興宮一起推動這項新潮的運動，期許雲林優秀選手儘快加入健美委員會，在明年嘉義縣主辦的全民運動會為雲林締造佳績。
由於平常少有健美大賽，雲林縣更不曾辦過健美比賽，這場獨特的賽事一開賽，就吸引大批民眾觀賞，每位選手古銅色的健美身材，大秀健碩的肌肉，贏得滿場喝采。福興宮董事長楊文鐘表示，健美委員會理事長是雲林人，難得能在雲林舉辦全國性賽事，尤其健美風氣日盛，希望藉由比賽帶動更多人參與健身運動，保有健美身材與健康。
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