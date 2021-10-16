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武館紀錄武動溪口直播 偏鄉溪口有密度最高武館
嘉義縣偏鄉溪口鄉公所為記錄日漸衰微武館文化，2019年透過文化部補助計畫，邀請長期致力台灣武術文化研究的東海大學政治系副教授郭應哲，回家鄉訪問調查武館及影像拍攝，經田野調查及剪輯，這部長達30分鐘溪口武館紀錄片，中午以網路直播發表，是嘉縣首次由公部門出資策畫拍攝的武館文化紀錄片，
溪口境內不但廟宇多，早年幾乎每個聚落都有武館，隨著社會型態轉變、聚落人口外移老化，武館文化也如傳統技藝衰微，早年武館存在普遍，扮演庄頭自衛、婚喪喜慶、農作護水、廟會娛樂等多元社會功能，特別是移民社會，武館是各庄頭內部團結象徵。
郭應哲、導演蘇志宗分別執行調查訪談及拍攝，過程中赫然發現，溪口過去曾一度有高達23個武館存在，這對今天只有14個村落的溪口而言，等同一個村就可能有一或兩個武館，即便今日武館文化衰微，仍存有10個武館，保留質樸色彩，是相當值得珍惜並推廣的文化元素。
網路直播，由溪口文化生活館周志達與策展人孫育晴，共同主持，邀請郭應哲、蘇志宗、縣長翁章梁、鄉長孫維聰上節目，在溪口鄉文化生活館臉書播出，同步直播串流平台包括溪口鄉公所、阮ㄟ溪口老帝爺、國家廣播文物館、Ｑ嘉義、嘉義縣文化觀光局等。
紀錄影片呈現武館老師傅虎虎生風武術，還有傳統獅陣、武器等演練，郭應哲說，武館練武不是 用來械鬥，溪口武館文化豐沛多元，保有傳統也有創新的生命。孫育晴表示，武動溪口呈現給大家是「既傳統又當代」、「很台味又新潮」風格，不僅記錄傳統文化，陪伴長輩回憶過往，期待吸引新世代目光，重新察覺傳統文化豐富內涵。
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