快訊

新北虎豹潭疑溪水暴漲！傳8人遭洪水沖走 失聯名單曝光

高雄城中城大火招魂 家屬淚憶最後一面竟在吵架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武館紀錄武動溪口直播 偏鄉溪口有密度最高武館

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝

嘉義縣偏鄉溪口鄉公所為記錄日漸衰微武館文化，2019年透過文化部補助計畫，邀請長期致力台灣武術文化研究的東海大學政治系副教授郭應哲，回家鄉訪問調查武館及影像拍攝，經田野調查及剪輯，這部長達30分鐘溪口武館紀錄片，中午以網路直播發表，是嘉縣首次由公部門出資策畫拍攝的武館文化紀錄片，

溪口境內不但廟宇多，早年幾乎每個聚落都有武館，隨著社會型態轉變、聚落人口外移老化，武館文化也如傳統技藝衰微，早年武館存在普遍，扮演庄頭自衛、婚喪喜慶、農作護水、廟會娛樂等多元社會功能，特別是移民社會，武館是各庄頭內部團結象徵。

郭應哲、導演蘇志宗分別執行調查訪談及拍攝，過程中赫然發現，溪口過去曾一度有高達23個武館存在，這對今天只有14個村落的溪口而言，等同一個村就可能有一或兩個武館，即便今日武館文化衰微，仍存有10個武館，保留質樸色彩，是相當值得珍惜並推廣的文化元素。

網路直播，由溪口文化生活館周志達與策展人孫育晴，共同主持，邀請郭應哲、蘇志宗、縣長翁章梁、鄉長孫維聰上節目，在溪口鄉文化生活館臉書播出，同步直播串流平台包括溪口鄉公所、阮ㄟ溪口老帝爺、國家廣播文物館、Ｑ嘉義、嘉義縣文化觀光局等。

紀錄影片呈現武館老師傅虎虎生風武術，還有傳統獅陣、武器等演練，郭應哲說，武館練武不是 用來械鬥，溪口武館文化豐沛多元，保有傳統也有創新的生命。孫育晴表示，武動溪口呈現給大家是「既傳統又當代」、「很台味又新潮」風格，不僅記錄傳統文化，陪伴長輩回憶過往，期待吸引新世代目光，重新察覺傳統文化豐富內涵。

全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播，圖為宣傳海報。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播，圖為宣傳海報。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝
全台首次武館全紀錄，武動溪口網路線上直播。記者魯永明／翻攝

網路直播 嘉義 傳統文化

延伸閱讀

想吸引投資者 基金經理直播挖煤 21萬人圍觀

Melody遭囂張駭客盯上！　網友親睹「犯罪現場」直播1小時

NBA／坦言未看厄文直播 奈許：他的事情該說都說了

YouTube、Facebook、Twitter同步直播！日規三菱Outlander PHEV確認發表

相關新聞

超吸睛！媽祖婆也辦健美大賽 太平媽顛覆民眾傳統目光

由雲林縣西螺福興宮和雲林體育會健美委員會共同舉辦的「第一屆西螺媽祖盃全國健美錦標賽」，今天福興宮廟前廣場盛大登場，中華民...

武館紀錄武動溪口直播 偏鄉溪口有密度最高武館

嘉義縣偏鄉溪口鄉公所為記錄日漸衰微武館文化，2019年透過文化部補助計畫，邀請長期致力台灣武術文化研究的東海大學政治系副...

蝙蝠築巢綠能生態里程碑 台電拍攝「風的季節」殺青

雲林沿海積極推動綠能風電，台電與台灣蝙蝠館學會合作，邀請生態導演許鴻龍共同花費長達1年完成雲林海岸蝙蝠生態調查，除廣為蝙...

全台首座！雲林馬鳴山鎮安宮成立國家重要民俗文化中心

雲林縣褒忠鄉馬鳴山五年千歲鎮安宮設立全台首座國家重要民俗文化中心，將維繫雲林縣包括北港朝天宮迓媽祖，口湖牽水狀及褒忠馬嗚...

台南好天氣湧人潮 商家：逐漸恢復疫情前熱鬧

台南市今天風和日麗，安平漁光島、觀夕平台等濱海區都吸引戲水及海上運動人潮。中西區國華街等美食商圈人潮不如國慶連假，但知名...

台20線假日重機揪團出遊噪音擾民 新化警攔查11件違規

台20線筆直寬敞，假日常有許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山經過，台南新化警分局因應交通安全月，今天上午針對大型重機車經常出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。