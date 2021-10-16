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全台首座！雲林馬鳴山鎮安宮成立國家重要民俗文化中心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內陳列各種國家重民俗的文物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內陳列各種國家重民俗的文物。記者蔡維斌／攝影

雲林縣褒忠鄉馬鳴山五年千歲鎮安宮設立全台首座國家重要民俗文化中心，將維繫雲林縣包括北港朝天宮迓媽祖，口湖牽水狀及褒忠馬嗚山萬人呷平安飯擔等國家級重要民俗，讓民眾更了解在地俗文化，今天開幕雲林縣長張麗善親往主持，期待該中心能成為民俗文化保存重鎮，帶動觀光與文化薪傳。

配合該文化中心開幕，由雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹主持，鎮安宮同步舉辦「雲林臻寶、聚焦五年」五年千歲研討會，並由年僅19歲的文化中心導覽組長鄒舒丞導覽，這名全鄉最年輕的導覽員，是土生土長褒忠囝仔，小學六年級就接受導覽培訓，熱愛並熟諳在地文化，如今成了最年輕最稱職的導覽員。

張麗善說，馬鳴山五年千歲是國內少數具有兩項民俗文化資產的廟，包含元宵上元吃平安飯擔，以及雲嘉平原五百個自然聚落參與的「五年大科」，被登錄為國家重要民俗，如今又由第一個文化團體成立的文化中心，別具意義。

文化觀光處長陳璧君也說，延傳百年的五年千歲廟慶文化跨雲、嘉、南、彰等縣市，鎮安宮號召成立文化中心，期許能成為雲林民俗文化推廣的火車頭，這次整合雲林四個國家民俗文化資產，包括馬鳴山五年大科、六房媽過爐、北港迎媽祖及口湖牽水狀，進行文化推廣教育，感謝廟方的用心。

章金樹表示，該文化中心除有文化展館與多媒體室、資料館介紹五年千歲文化及五年大科、元宵遶境吃飯擔兩項民俗，後續將陸續新增各項場館，並聘政大教授洪瑩發擔任主任，知名民俗攝影家李永倫任紀錄組長共同推動五年千歲文化，歡迎全國民眾踴躍前來參觀，

雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內最年輕的導覽員鄒舒丞（紅衣者），導覽各種民俗文物如數家珍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內最年輕的導覽員鄒舒丞（紅衣者），導覽各種民俗文物如數家珍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內最年輕的導覽員鄒舒丞（左），導覽各種民俗文物如數家珍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮成立國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，館內最年輕的導覽員鄒舒丞（左），導覽各種民俗文物如數家珍。記者蔡維斌／攝影
國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，雲林縣長張麗善應邀剪綵。記者蔡維斌／攝影
國內第一座五千歲文化中心今天成立開館，雲林縣長張麗善應邀剪綵。記者蔡維斌／攝影

雲林 北港朝天宮 張麗善

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