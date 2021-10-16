蝙蝠築巢綠能生態里程碑 台電拍攝「風的季節」殺青

雲林沿海積極推動綠能風電，台電與台灣蝙蝠館學會合作，邀請生態導演許鴻龍共同花費長達1年完成雲林海岸蝙蝠生態調查，除廣為蝙蝠築巢，記錄蝙蝠覓食、生育的生活樣態，並畫定蝙蝠宜居的範圍，讓綠能風電與生態共存，全程拍攝完成「風的季節」紀錄片，今天殺青在黃金蝙蝠館首映，為台灣風電生態立下新的里程碑。

「很感動！」來自台中熱愛生態的陳爸爸，帶著一家人參加「風的季節」首映後，發現有一批可愛志工，默默為蝙蝠生態付出這麼多努力，透過紀錄片，也讓大家明瞭綠能才是維繫生態與人類居家重要的能源。

台電推動「營造生態共融計畫」，選擇蝙蝠為保育對象，對目前正施工中的雲林台西風電工程，同步進行生態維護，承諾未來完工營運，將在風機裝設超音波偵測器、熱感應器，監控鳥類與蝙蝠生態，並據以停機降載，這也是國內第1起做此環評承諾的案例，讓國人見證電力發展可以與生態共存共融。

去年4月台電委託中興工程公司，和國內唯一的雲林的黃金蝙蝠館及台灣蝙蝠學會秘書長林清隆合作，在台西防風林架設數百個蝙蝠巢箱，提供蝙蝠度冬及繁殖棲所，1年多來已有數百隻蝙蝠在箱內築巢繁衍，成效卓著。

台電也邀請導演許鴻龍，以1年間拍攝蝙蝠保育過程，從蝙蝠白日棲息、日落群飛覓食及生育的生活樣態全程記錄，尤其拍到蝙蝠爸媽生養小蝙蝠的歷程，在今天首映會上，讓來自嘉義、台中及雲林60多名民眾感動萬分。