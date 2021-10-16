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蝙蝠築巢綠能生態里程碑 台電拍攝「風的季節」殺青

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，完成電力與生態融合的構想。記者蔡維斌／翻攝
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，完成電力與生態融合的構想。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海積極推動綠能風電，台電與台灣蝙蝠館學會合作，邀請生態導演許鴻龍共同花費長達1年完成雲林海岸蝙蝠生態調查，除廣為蝙蝠築巢，記錄蝙蝠覓食、生育的生活樣態，並畫定蝙蝠宜居的範圍，讓綠能風電與生態共存，全程拍攝完成「風的季節」紀錄片，今天殺青在黃金蝙蝠館首映，為台灣風電生態立下新的里程碑。

「很感動！」來自台中熱愛生態的陳爸爸，帶著一家人參加「風的季節」首映後，發現有一批可愛志工，默默為蝙蝠生態付出這麼多努力，透過紀錄片，也讓大家明瞭綠能才是維繫生態與人類居家重要的能源。

台電推動「營造生態共融計畫」，選擇蝙蝠為保育對象，對目前正施工中的雲林台西風電工程，同步進行生態維護，承諾未來完工營運，將在風機裝設超音波偵測器、熱感應器，監控鳥類與蝙蝠生態，並據以停機降載，這也是國內第1起做此環評承諾的案例，讓國人見證電力發展可以與生態共存共融。

去年4月台電委託中興工程公司，和國內唯一的雲林的黃金蝙蝠館及台灣蝙蝠學會秘書長林清隆合作，在台西防風林架設數百個蝙蝠巢箱，提供蝙蝠度冬及繁殖棲所，1年多來已有數百隻蝙蝠在箱內築巢繁衍，成效卓著。

台電也邀請導演許鴻龍，以1年間拍攝蝙蝠保育過程，從蝙蝠白日棲息、日落群飛覓食及生育的生活樣態全程記錄，尤其拍到蝙蝠爸媽生養小蝙蝠的歷程，在今天首映會上，讓來自嘉義、台中及雲林60多名民眾感動萬分。

台電環保處長溫桓正說，「風的季節」完整記錄了台灣綠能發展過程中生態維護的成果，很辛苦卻是一種新嘗試，想必為未來電力發展與生態融合，建立新的里程碑。「我愛蝙蝠！」今天看完首映的小朋友，由蝙蝠館長張恒嘉講解蝙蝠生態並動手做「蝙蝠屋」，度過一個快樂又充滿「蝠氣」的假日。

台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友看到世界最大的蝙蝠屋，無不驚喜萬分。 記者蔡維斌／攝影
台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友看到世界最大的蝙蝠屋，無不驚喜萬分。 記者蔡維斌／攝影
台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友開心為蝙蝠建新家。記者蔡維斌／攝影
台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友開心為蝙蝠建新家。記者蔡維斌／攝影
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，可愛蝠蝠在新家棲息繁衍。記者蔡維斌／翻攝
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，可愛蝠蝠在新家棲息繁衍。記者蔡維斌／翻攝
台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友開心為蝙蝠建新家。記者蔡維斌／攝影
台電把保育蝙蝠過程拍成記錄片在黃金蝙蝠館首映，並教大家製作蝙蝠屋，小朋友開心為蝙蝠建新家。記者蔡維斌／攝影
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，可愛蝠蝠在新家棲息繁衍。記者蔡維斌／翻攝
台電與台灣蝙蝠學會合作對雲林沿海蝙蝠生態進行調查並在防風林裝設巢箱，成功為蝙蝠打造宜居棲地，可愛蝠蝠在新家棲息繁衍。記者蔡維斌／翻攝

台灣蝙蝠學會 台電 雲林

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