台南好天氣湧人潮 商家：逐漸恢復疫情前熱鬧

台南市今天風和日麗，安平漁光島、觀夕平台等濱海區都吸引戲水及海上運動人潮。中西區國華街等美食商圈人潮不如國慶連假，但知名小吃照常出現排隊人潮。

今天台南天氣雖仍炎熱，但吹著微風，來到海濱，秋風送爽，感覺不熱，而藍天白雲的好天氣，也吸引民眾到海濱戲水弄潮，小朋友可管不了那麼多，盡情玩沙、踏水，和家人翻滾在沙灘上，好不快樂。

消防局有鑑於人潮多，也到海濱宣導防溺，並提醒人多時要保持社交距離。漁光島剛好有團體辦水上訓練活動，遊客邊戲水便看著遠方玩著風帆、風浪板的水上蛟龍，也是種享受。