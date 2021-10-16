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台南好天氣湧人潮 商家：逐漸恢復疫情前熱鬧

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區國華街邱家小卷米粉的美食深受消費者喜愛，吸引饕客排隊等候。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華街邱家小卷米粉的美食深受消費者喜愛，吸引饕客排隊等候。記者鄭惠仁／攝影

台南市今天風和日麗，安平漁光島、觀夕平台等濱海區都吸引戲水及海上運動人潮。中西區國華街等美食商圈人潮不如國慶連假，但知名小吃照常出現排隊人潮。

今天台南天氣雖仍炎熱，但吹著微風，來到海濱，秋風送爽，感覺不熱，而藍天白雲的好天氣，也吸引民眾到海濱戲水弄潮，小朋友可管不了那麼多，盡情玩沙、踏水，和家人翻滾在沙灘上，好不快樂。

消防局有鑑於人潮多，也到海濱宣導防溺，並提醒人多時要保持社交距離。漁光島剛好有團體辦水上訓練活動，遊客邊戲水便看著遠方玩著風帆、風浪板的水上蛟龍，也是種享受。

上周國慶連假，中西區、安平區的美食商圈都吸引許多人潮，商家表示，今天遊客不如上周，但午後人潮愈來愈多，逐漸恢復疫情前熱鬧景況。今天遊客雖少於上周末，不過，知名美食店依然要排隊等候，如文章牛肉湯、邱家小卷米粉等都有大批排隊人潮。

台南市消防局人員到安平漁光島等濱海景點宣導防溺、防疫，安全、快樂過周末。
台南市消防局人員到安平漁光島等濱海景點宣導防溺、防疫，安全、快樂過周末。
台南市今天風和日麗，安平漁光島吸引民眾癌此玩風帆、風浪板。記者鄭惠仁／攝影
台南市今天風和日麗，安平漁光島吸引民眾癌此玩風帆、風浪板。記者鄭惠仁／攝影

台南 國慶

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