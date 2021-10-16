台南女學生被帶到廁所霸凌 猛摑巴掌如淚人兒
台南市某高職一年級1名女學生因在私訊上說同學是非，昨天早上到校遭2名女同學摑巴掌，並遭男同學攝錄，貼上社群。校方今天表示，雖然被霸凌家屬不提告，雙方要和解，但會對施暴及在旁攝錄、鼓動的學生給予處分，並從旁輔導偏差的行為。
校方說，被打女學生和打她的2名女學生是要好同學，起因於被打女學生透過手機私訊說其中1人的不是，這名被說不是的學生獲知後，昨天上午7時多還沒上課前，見到對方進到教室後，就上前理論，並摑了對方一巴掌。後來見到老師來了，怕老師知道，就改到廁所，有2名男同學也跟進去。
到了廁所後，兩名女同學輪流摑女學生的臉，一旁男同學還在旁鼓譟，讓女學生被打得好可憐，臉頰通紅，哭得像淚人兒。男同學還把影片貼上班上的群組，影片再被貼上爆料公社，讓被打女學生很受傷。進入教室後，被打女學生到學務處告訴教官，學校隨即啟動校安機制，通報上級教育單位，並請學生到學務處，以及通知家長到校。雙方家長懇談後，被害學生家屬表示願意和解，不提告，學生也抱在一起有說有笑。
當天下午4點，校長透過線上會議，對發生此事表示道歉，但也提醒學生未經同意，任意上傳影片的行為已涉及刑責。學校表示，事後會召開教評會對犯錯學生給予處分，同時會輔導並糾正不當行為。
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