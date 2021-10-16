快訊

下周戶外運動口罩有望鬆綁！ 流感疫苗有2例死亡個案通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台20線假日重機揪團出遊噪音擾民 新化警攔查11件違規

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化警分局今天在台20線往山區必經道路攔查重機違規。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警分局今天在台20線往山區必經道路攔查重機違規。記者吳淑玲／翻攝

台20線筆直寬敞，假日常有許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山經過，台南新化警分局因應交通安全月，今天上午針對大型重機車經常出沒路段，執行強勢路檢，並加強攔查取締相關違規車輛，針對無照駕駛及越級駕駛開出11張罰單，提醒重機騎士守法也藉此遏止違規上路歪風。

新化警方指出，近日疫情微解封，假日又常出現車隊呼嘯而過，嚴重影響社會安寧秩序，接獲多起民眾檢舉案件，轄區台20線是許多高雄、歸仁往嘉義大埔山區的必經道路， 因此編排勤務嚴加取締違規大型重機車，發現不少未考取重機駕照而混在車隊中；也請交通大隊與環保局等單位下周安排聯合稽查。

新化分局分局長蘇政敏表示，為保障郊區用路人行車安全，將持續規畫巡邏及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、無照或越級駕駛等違規行為加強稽查取締，除透過提高執法強度及頻率外，也會藉由交通安全宣導及改善交通工程等多方面努力，建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，同時也呼籲車主遵守交通規則，共同維護用路人的安全。

重機 大埔

延伸閱讀

台20線梅蘭明隧道提早通行 便道估4天內搶通

影／台南新化太子宮昔建廟「皇帝窟」 有290年歷史珍貴石碑

堪比中颱！合歡山吹15級強陣風 颳倒重機人難行

南橫公路必經台南山區　台84、台20線國慶連假加強測速

相關新聞

台20線假日重機揪團出遊噪音擾民 新化警攔查11件違規

台20線筆直寬敞，假日常有許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山經過，台南新化警分局因應交通安全月，今天上午針對大型重機車經常出...

南鯤鯓代天府新建文化美術館 南紡董座侯博明捐1.5億元

國定古蹟全國王爺總廟南鯤鯓代天府，原有的鯤瀛文化藝術館空間不足，將斥資新建文化藝術館，因應大型展覽及存放廟方典藏的文物作...

影／歡喜入厝圓夢 善種子義工團為布袋鎮貧困家庭蓋新居

「謝謝你們幫我們圓夢！」嘉義縣布袋鎮邱姓男子受雇養豬，收入微薄，與妻子養育9歲、3歲共2名幼子，長子自閉症，還要照顧老父...

台南資源回收物爆量堆滿場遭批 環局：10月底前清運完畢

受疫情影響，外帶外送、網購成消費方式，資源回收量暴增，台南市環保局今天表示，自疫情嚴峻以來盡全力處理，仍趕不及增加速度，...

老人家的城市創藝！台南國宅社區用種子打造都市欉林

已連續3年獲選為環保小學堂的台南市南區國宅社區發展協會，用心耕耘種子學堂，為社區打造出兼具活力與生態的景象，走入活動中心...

水上鄉民反原眷村凌雲二村空地種電 國防部：還未簽約

嘉義縣政府為配合中央能源政策，加速推動在地綠能，昨天與能源局舉辦「綠能策略研討會」，為年底「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。