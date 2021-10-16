台20線假日重機揪團出遊噪音擾民 新化警攔查11件違規

台20線筆直寬敞，假日常有許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山經過，台南新化警分局因應交通安全月，今天上午針對大型重機車經常出沒路段，執行強勢路檢，並加強攔查取締相關違規車輛，針對無照駕駛及越級駕駛開出11張罰單，提醒重機騎士守法也藉此遏止違規上路歪風。

新化警方指出，近日疫情微解封，假日又常出現車隊呼嘯而過，嚴重影響社會安寧秩序，接獲多起民眾檢舉案件，轄區台20線是許多高雄、歸仁往嘉義大埔山區的必經道路， 因此編排勤務嚴加取締違規大型重機車，發現不少未考取重機駕照而混在車隊中；也請交通大隊與環保局等單位下周安排聯合稽查。

新化分局分局長蘇政敏表示，為保障郊區用路人行車安全，將持續規畫巡邏及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、無照或越級駕駛等違規行為加強稽查取締，除透過提高執法強度及頻率外，也會藉由交通安全宣導及改善交通工程等多方面努力，建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，同時也呼籲車主遵守交通規則，共同維護用路人的安全。