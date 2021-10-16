南鯤鯓代天府新建文化美術館 南紡董座侯博明捐1.5億元

國定古蹟全國王爺總廟南鯤鯓代天府，原有的鯤瀛文化藝術館空間不足，將斥資新建文化藝術館，因應大型展覽及存放廟方典藏的文物作品，因設計從2樓增加到3樓，所需經費也增加到2億，其中擔任鯤鯓王慈善基金會董事長的南紡公司董事長侯博明原允諾支持贊助1億元，也允諾追加捐贈達1.5億元，目前已經取得建照正進行發包中，最快明年開工趕在2024年完工啟用。

廟方指出，新建的文化藝術館由陳碧潭建築師設計規畫，佔地1公頃，建坪約3000平方公尺，為3層樓建物，內容規畫採溫恆設計，1樓作為多功能用途，有簡報室、常設展示廳、特展區等。2樓為常設展示廳，3樓為會議 及辦公室，位置在原美食攤販區，目前已拆除整地加上周道景觀建設，總經費約2億元，2021年9月已核發建造，正辦理發包程序 ，最快明年可動工。

文化部次長李連權今天出席南鯤鯓代天府藝陣演藝及新書發表會時也表示，博物館和美術館是當代社會的良心，興建前都已設定議題從事研究收集文物及策展，這個過程就是和社會溝通，社會也會有回饋，不論是軟硬體者或是有形無形的文化紀錄 ，南鯤鯓天府會成為國家宗教文化的核心及國際宗教文化的基地。

南鯤鯓代天府在2011年（民國百年時）由前總統府資政黃正雄提出舉辦百年百福百家書畫展發想，邀請百位藝術家參與，參與的大師也共捐127幅作品供廟方典藏。加上配合國家重要民俗五府千歲進香期，每年舉辦4次宗教藝文活動，廟方目前收藏作品場所已不敷使用，也沒有恆溫設備，作品保存不易，因此，決定興建文化藝術館典藏這些作品，以利傳承。

新建文化美術館經費2億元以上，出身北門、長期從事社會公益的侯永都基金會董事長侯博明也是南紡董事長允諾支持贊助，侯博明也是鯤鯓王慈善基金會董事長，長年熱心支持宗教藝文活動，今天也出席南鯤鯓代天府活動，他表示經濟科技發展外，宗教和藝術文化也是非常重要的。

南鯤鯓代天府整體園區面積約有30.5公頃，文化美術館興建完成後，整個建築群面積約22公頃，其餘的面積將作為綠地休閒用途。之前舉辦藝文展覽的鯤瀛文化藝術館將提供給社區及藝文團體舉辦活動使用。