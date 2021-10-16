影／歡喜入厝圓夢 善種子義工團為布袋鎮貧困家庭蓋新居

「謝謝你們幫我們圓夢！」嘉義縣布袋鎮邱姓男子受雇養豬，收入微薄，與妻子養育9歲、3歲共2名幼子，長子自閉症，還要照顧老父親，全家五口居無定所，四處租屋，希望有自己的家，邱男妻子向善種子義工團求助，獲善心人士資助，逾百名義工犧牲假日合力蓋新居，上午完工交屋，邱男全家人開心入厝，感恩各地善心人士，場面溫馨感人。

善種子義工團得知這個家庭遭遇，獲李姓企業家捐款66萬及社會大眾善款，在臉書號召義工100多人，費時約4天，用輕鋼架幫他們蓋一間小而美的家，地坪28坪，讓年邁長輩安養天年、年幼孩子快樂安心環境成長，有大家善心幫助，他們悲苦的人生有了改變。

義工團理事長蘇亭熒上午帶義工，進行家具、家電、廚具、寢具的組裝及定位，義工各自分工，揮汗工作，雖辛苦內心卻充滿喜悅，專案負責人鍾葦蓁說，接獲邱男妻子求助，馬上展開訪視，確認需幫助，動員義工蓋房子，房子土地找邱男振寮里家族共有的魚寮前偏僻空地。

邱家一家5口人，只靠邱男每月2萬多元養豬及社福救助金生活，四處租屋貧困潦倒，全家人最大夢想就是有間屬於自己的小房子，不用再顛沛流離、居無定所，讓智能障礙孩子得到妥善的照護，善種子義工團為邱家圓夢，這間是義工團在嘉縣為貧困民眾蓋的第9間新房子。