台南資源回收物爆量堆滿場遭批 環局：10月底前清運完畢

受疫情影響，外帶外送、網購成消費方式，資源回收量暴增，台南市環保局今天表示，自疫情嚴峻以來盡全力處理，仍趕不及增加速度，隨著疫情趨緩，昨天已緊急邀集委外廠商開會，要求必須在10月底前完成清運作業，廠商也保證，31日前完成清運。

由於資源回收量暴增，台南永康區清潔隊資源回收場堆滿資源回收物，遭市議員林燕祝批有礙瞻觀。環保局今天表示，自5月中旬疫情轉趨嚴峻，回收物數量即直線上升，經統計，資收物比平常增加近3成，因載運距離及處理量能的考量，永康區回收場需容納永康、仁德、新市及安南區等資源回收物，在資收爆量下確實難以負荷。

此期間環保局多方設法加快去化速度，包括進場區隊資收物暫置及車輛調度、並要求委外廠商需增加載運車次及天數等，同時為避免造成場內環境髒亂及孳生蚊蠅等，也請區隊於每日作業結束後需消毒。

台南市環保局也呼籲，請民眾外帶外食時，盡量自備餐具，避免使用一次性免洗餐具、杯子等，以減少垃圾及資源回收物，從源頭垃圾減量。