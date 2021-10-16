老人家的城市創藝!台南國宅社區用種子打造都市欉林

已連續3年獲選為環保小學堂的台南市南區國宅社區發展協會，用心耕耘種子學堂，為社區打造出兼具活力與生態的景象，走入活動中心就是老人家文創等社造的成果，令人驚豔，也看到了社區迷人的一面。

國宅社區發展協會兩年前把活動中心2樓會議室打造成種子學堂，結合有蒐集種子興趣的義工和社區居民，用種子創造多樣化的裝置藝術，老人家也以回收衣服、布料製作圖畫、布偶、家飾品，讓社區充滿活力與樂趣。

社區發展協會總幹事李金雀表示，目前種子學堂已經累積超過400種樹種子，而且都是台灣原生種，她與居民最近也用回收的牛仔褲，搭配塑膠花盆、木板、竹子、泡棉製作盆栽，而活動中心種子裝置也更多元化與豐富，處處可看到學員的用心與創意。

「每人都有學習的欲望，只是沒有給他們機會！」李金雀說，從學習過程中發現，只要給老人家表現的機會，就會努力學習，而且創意無限，成果比預期的好。

3年來國宅社區發展協會在綠色植栽上著力深，社區多了不同的景點，健行活動時就會進行導覽，讓居民感受到所住的社區是生態豐富的地方，如金龜樹有鳳頭蒼鷹棲息，以及老雨豆樹的故事等，讓居民更重視社區環境維護與生態保護。

國宅社區明天上午要在活動中心舉辦「城市創藝~打造國宅都市欉林」社區營造成果發表會，現場將進行「國宅入口意象-自然生態小綠園」揭牌儀示，展現國宅打造都市欉林的創藝成果。展示的內容包含攝影作品、舊衣文創、種子文創，銀髮美術、長青書法、紙藝創作等，還有教作及品嘗鼎邊銼、月內餅品嚐。