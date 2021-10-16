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水上鄉民反原眷村凌雲二村空地種電 國防部：還未簽約

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
水上鄉柳新村長陳皇如說，眷村空地3、4公頃，搭建太陽能板會嚴重影響居民生活，居民希望做為公園休閒運動場所，如果執意要設光電，居民將群起抗爭。記者魯永明／攝影
水上鄉柳新村長陳皇如說，眷村空地3、4公頃，搭建太陽能板會嚴重影響居民生活，居民希望做為公園休閒運動場所，如果執意要設光電，居民將群起抗爭。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府為配合中央能源政策，加速推動在地綠能，昨天與能源局舉辦「綠能策略研討會」，為年底「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」暖身；但水上鄉民及不分黨派民代卻反對在新建鄉公所後方，原空軍眷村凌雲二村空地，搭建太陽能發電鋼棚。

水上鄉公所遷建行政大樓即將完工，後方3.79公頃原為眷村凌雲二村，搬遷拆除後土地產權屬國防部，配合中央能源政策標租能源廠商，計畫設置可停車的多功能太陽能發電鋼棚，上月底能源廠商辦理說明會，在地柳新村民及民代都強烈反對設置，指稱當地是未來鄉治發展區域，不適合設置大片太陽能板，擔心反光造成光害，影響居民生活。

柳新村長陳皇如說，眷村空地3、4公頃，搭建太陽能板會嚴重影響居民生活，居民希望做為公園休閒運動場所，如果執意要設光電，居民將群起抗爭，藍綠陣營議員王啟澧、林緗亭、楊秀琴、詹琬蓁都到場聲援。

能源廠商郭姓副總說，計畫設置多功能太陽能發電鋼棚停車場，供當地民眾停車，兼發展綠能，為尊重民意，先開說明會向居民說明，若地方反對，將會撤案，不會執意設置。鄉長劉敬祥說，尊重民意，居民反對，不會同意搭建太陽能發電鋼棚停車場。

國防部政戰局說，招租能源廠商先開說明會，還未與廠商簽約，等收到廠商撤案公文，將與廠商終止租約，後續眷村空地規畫用途，由公所提案協調處理。

縣府說，嘉縣再生能源容量目標是1.2GW，為善盡中央再生能源2025裝置容量27GW政策，邀產官學專家開研討會，目的是檢討做不好的，並開創更多能做，將產業轉型及土地空間做最有效規畫，對綠色能源盡心力。

水上鄉柳新村長陳皇如說，眷村空地3、4公頃，搭建太陽能板會嚴重影響居民生活，居民希望做為公園休閒運動場所，如果執意要設光電，居民將群起抗爭。記者魯永明／攝影
水上鄉柳新村長陳皇如說，眷村空地3、4公頃，搭建太陽能板會嚴重影響居民生活，居民希望做為公園休閒運動場所，如果執意要設光電，居民將群起抗爭。記者魯永明／攝影
水上鄉公所遷建行政大樓即將完工，後方3.79公頃原為眷村凌雲二村，搬遷拆除後土地產權屬國防部，配合中央能源政策標租能源廠商，計畫設置可停車的多功能太陽能發電鋼棚。記者魯永明／攝影
水上鄉公所遷建行政大樓即將完工，後方3.79公頃原為眷村凌雲二村，搬遷拆除後土地產權屬國防部，配合中央能源政策標租能源廠商，計畫設置可停車的多功能太陽能發電鋼棚。記者魯永明／攝影

太陽能發電 眷村 再生能源

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