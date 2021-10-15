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阿里山茶山社區奪全國金牌農村 嘉義縣2社區穿金戴銀

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉茶山社區參加全國第二屆金牌農村競賽，勇奪金牌農村殊榮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉茶山社區參加全國第二屆金牌農村競賽，勇奪金牌農村殊榮。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府元月推薦阿里山鄉茶山社區，以及新港鄉板頭社區，代表參加農委會水土保持局舉辦的全國第二屆金牌農村競賽，在全台參賽的42個農村社區中進入全國23強決賽，今天成績揭曉，茶山及板頭社區分別奪金牌、銀牌農村殊榮。

獲選全國金牌農村的社區，下月16日蔡英文總統親自頒獎，堪稱台灣農村最高殿堂，未來將前往德國進行農村交流與觀摩，進行農村國際外交。德國金牌農村競賽行之有年，是橫跨半個世紀、堪稱全球最具規模與歷史的農村競賽，借鏡德國經驗提供給眾多農村發展學習參考，帶動農村再生發展。

金牌農村競賽樹立台灣農村新典範，接軌世界與國際農村自主交流，獎勵金除最高獎金50萬元外，並提供100萬元金牌農村行銷計畫，總獎金達150萬元，是高獎勵、高視野、高尊榮的國家級競賽。

茶山社區八八風災後逆轉局勢，運用鄒族、布農族及漢人文化結合，發展獨具特色在地旅遊體驗，吸引青年返鄉，展現部落族人緊密關係，在兼顧生態保育、營造友善棲息空間，與大自然和平共處，改善全體族人經濟狀況，具有走向國際觀光潛力。

板頭社區展現產業的活力，運用百年工藝交趾陶創作特色作品，美化社區環境，成立休閒農業區及南笨港雜糧生產合作社，讓社區產業朝向六級化的發展，具有自主且永續發展的潛力。縣長翁章梁恭喜茶山和板頭社區脫穎而出穿金戴銀，得獎是社區榮譽。

嘉義縣新港鄉板頭社區參加全國第二屆金牌農村競賽，榮獲銀牌農村。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉板頭社區參加全國第二屆金牌農村競賽，榮獲銀牌農村。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉茶山社區參加全國第二屆金牌農村競賽，勇奪金牌農村殊榮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉茶山社區參加全國第二屆金牌農村競賽，勇奪金牌農村殊榮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉板頭社區參加全國第二屆金牌農村競賽，榮獲銀牌農村。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉板頭社區參加全國第二屆金牌農村競賽，榮獲銀牌農村。圖／嘉縣府提供

金牌 德國 八八風災

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