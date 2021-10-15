台南都更少！ 危老建築多為透天厝 輔導重建163件

台南市危老建築到底有多少，引起關心，台南市都發局今天表示，台南市現有大樓多是民國7、80年代興建，尚未列入危老建築，列入的都是透天厝，正積極輔導重建，目前已申請輔導重建163件。

高雄城中城大火燒出老建築的問題也燒出國人對老建築安全的重視。台南市都發局表示，南市的大樓主要興建在民國70、80年代，因此絕大多數大樓都尚未列入超過50年的危險老建築，目前有進行都更僅六件，包含2016年0206大地震造成維冠大樓等建築倒塌、安平2期國宅海砂屋，以及平實營區都更案。

台南的危老建築以透天厝為絕大多數，目前申請輔導重建有163件。危老建築的處理分自主更新和重建，自主更新為拉皮，整修房屋外表，申請自主更新有88件。

台南市都發局表示，為了協助危險老屋都更、重建，市府成立輔導團，目前卡關的是整合，必須有超過80%住戶同意才能進行。若屋主整合不成，公部門也無法介入，只能加強宣導。為了不讓宣導流於口號，都是到危老建築社區舉辦座談會，說明都更、重建的好處，目前共有163件危老建築申請重建，主要是輔導團加強宣導的成果。