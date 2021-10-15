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金曲歌王歌后壓軸 台南永成戲院「寶島歌人會」連辦4場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台灣囡子回鄉演唱，市長黃偉哲（左）與歌手喬幼出席記者會。圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台灣囡子回鄉演唱，市長黃偉哲（左）與歌手喬幼出席記者會。圖／文化局提供

台南文化局在永成戲院辦理「寶島歌人會」資深藝人講唱會及師徒傳承系列活動，10月23日至12月12日辦理4場演出，邀請愛唱歌的台南囝仔回鄉，包括向蕙玲、方怡萍、喬幼、曹雅雯等四位出身台南的藝人，及吳俊宏、高向鵬、陳隨意、許富凱等知名歌手，在永成戲院重現經典演出，要讓民眾在古早味的老戲院裡大享耳福。

「2021寶島歌人會-永成再相逢」精神取自日本時代台灣第一次流行音樂人集會-全島歌人大會。邀請專業藝人至永成戲院，以講唱會的演出形式，與觀眾分享藝壇趣事與歌曲。

10月23日至12月12日共有4場演出，文化局邀請出身台南的台語歌手與知名藝人搭檔演唱，除了有「最佳搭檔」向蕙玲×吳俊宏、「歌壇情伴」方怡萍×高向鵬、「情歌對唱」喬幼×陳隨意、更壓軸推出「2021金曲歌王歌后」曹雅雯×許富凱，帶給觀眾不同以往的音樂火花，感受台語歌曲的獨特魅力。

今天記者會也邀請即將在11月27日帶來「情歌對唱」的藝人喬幼演唱歌曲「思念的海岸」一展歌喉，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

台南市長黃偉哲表示，2021寶島歌人會-永成再相逢，在古色古香的永成戲院裡舉辦，能讓民眾感受到早期傳統社會在戲院欣賞表演的氛圍，也提供藝文工作者更多的演出舞台，向市民傳達市府對老戲院及藝文活動的重視。

除可欣賞藝人動聽演唱經典歌曲、還能聽到他們的人生歷程及台前幕後秘辛。更可順道體驗鹽水風光、美食，探訪「斯卡羅」台南片場。

文化局提醒只要落實防疫措施(戴口罩、實聯制、量體溫、手部酒精消毒)，也能放鬆享受藝文活動，在安心的環境下盡情感受藝術。

2021寶島歌人會—永成再相逢

10月23日（六）14:00「最佳搭檔」向蕙玲x吳俊宏

11月06日（六）14:00「歌壇情伴」方怡萍x高向鵬

11月27日（六）14:00「情歌對唱」喬幼x陳隨意

12月12日（日）14:00「2021金曲歌王歌后」曹雅雯x許富凱

台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台南囡子回鄉演唱，喬幼今天出席記者會獻唱。出圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台南囡子回鄉演唱，喬幼今天出席記者會獻唱。出圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台灣囡子回鄉演唱。圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台灣囡子回鄉演唱。圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台南囡子回鄉演唱。圖／文化局提供
台南市文化局在永成醫院《寶島歌人會》連辦4場，邀請台南囡子回鄉演唱。圖／文化局提供

台南 文化局 台語

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