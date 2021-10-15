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借鏡高雄城中城火警 張麗善：加速稽查雲林老舊大樓

中央社 / 雲林縣15日電

高雄市城中城大樓火警釀重大傷亡，雲林縣長張麗善今天率隊稽查斗六市雙子星大樓，並指示消防局、建設處加速稽查老舊大樓安全設備，將要求所有老舊大樓成立管理委員會。

斗六市雙子星大樓（斗六門大樓）位於斗六火車站商圈，約在1980年前後落成，繁華之時大樓內有戲院、KTV、餐廳，現因商圈轉移而沒落，1、2樓由五金百貨業者承租營業，3至8樓荒廢已久，9樓仍有1戶居住，由於樣態與高雄市城中城大樓相當類似，雲林縣府今天立即前往稽查。

張麗善率消防局、建設處等相關單位稽查營業中的五金百貨消防系統，均符合法規，隨後檢視戶外逃生樓梯是否順暢，並至荒廢的3樓查看。

張麗善指示消防局、建設處必須移除阻擋樓梯、逃生通道部分雜物，另與大樓人員商討預防不明人士進入方案，同時在閒置空間輔導加設住宅用火災警報器，在災害發生時降低損害。

張麗善接受媒體聯訪時表示，高雄市城中城大樓火警讓人遺憾不捨，祈禱受傷民眾早日康復，縣府要以此做為借鏡，加強各類建築物消防安全及民眾消防演練。

張麗善提到，縣府將要求所有老舊大樓成立公寓大廈管理委員會，藉由委員會正常運作來加強大樓管理維護，縣府也會針對商業類及休閒文教類公共場域加強抽查，確保鄉親的安全。

雲林縣消防局長林文山指出，消防局今年初截至前天，已完成縣內42棟10層樓以上建築物消防安檢，其中有12棟部分消防設備不符規定，已要求限期改善，確保安全，同時持續稽查其他住商混合大樓。

張麗善 斗六 雲林

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