企業捐防疫噴霧機給台南幼兒園 盼增強防疫量能

為了公私協力共同防疫，燦星國際旅行社、大立生醫捐贈50組防疫噴霧機給台南市幼兒園，希望增強防疫量能，台南市長黃偉哲表示，市府會妥善運用這批防疫物資，做好清消工作，相信有助台南防疫、守護學童的健康，並頒發感謝狀肯定善心義舉。

黃偉哲說，目前國內疫情趨於穩定，但防疫鬆綁不鬆懈，台南市已配合教育部及中央流行疫情指揮中心規畫，完成高中以下學校教職員工及12到17歲學生新冠肺炎疫苗接種事宜，提升師生健康保護力，並持續以「阻絕傳染風險於校園之外」的理念，充實各項防疫物資及訂定校園防疫措施。

教育局長鄭新輝表示，教育局及所有學校秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則進行各項防疫工作，嚴守量體溫、勤洗手、戴口罩，生病不到校的原則，阻絕傳染風險於校園之外，確保每一位師生健康安全，同時也整備相關防疫物資，讓學校有充足的需用品支應。