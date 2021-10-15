防疫回收量暴增 台南永康回收場變「垃圾山」傳惡臭
防疫外送、外帶造成資源回收量暴增，台南市永康回收場回收物堆置如山，現場蚊蟲滿天飛，頻傳惡臭，連回收車載回來的物品都已無法再堆放，蔓延到路上，國民黨議員林燕祝痛批，5月至今都沒人去清運處理，直呼太離譜。南市環保局表示，已要求業者在今天下午召開研商，本月底之前需全部清除完畢。
林燕祝接獲投訴，昨天與助理到永康回收場會勘，一袋袋的回收物塞爆鐵皮屋，現場惡臭瀰漫、充斥蚊蟲，環境相當惡劣，經查發現，這些回收物來自永康、安南、新市等區，招標處理回收的業者從5月至今都沒去清運，實在太離譜。
環保局副局長侯俊彥指出，因疫情關係，民眾外送、外帶機會變多，該回收廠的回收物增加25％，目前現場堆置350噸回收物，得標廠商將回收物集中在此處理是因考量人工成本及經濟效益，市府已要求業者今天下午召開研商，必須在10月31日前全部清除完畢。
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