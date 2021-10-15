影／弱勢戶舊建築消防安檢 嘉市消防為他們裝住警器

嘉義市嘉邑行善團今天捐贈1000顆「住宅用火災警報器」給嘉市消防局，消防局隨即派員至轄區舊式住商大樓、木造建築、弱勢戶住宅消防檢查並安裝住警器，呼籲住民重視消防安全。

高雄市城中城大樓失火釀46死41傷悲劇，集合式住宅及弱勢居住房舍消防安全倍受檢討，嘉義市消防局今獲嘉邑行善團捐贈住警器後，各分隊隨即到轄區重點建築，進行消防檢查、安裝住警器。

嘉義市消防局長蘇耀星表示，全市複合式集合住宅類似處所共36處，與高雄市這次大火類似舊式住商型大樓有3處，分別是仁愛路嘉年華大樓、民族路金財神大樓及文化路兆品酒店後側大樓，另外市區還有部分老舊木建築，都將立即派員消防安檢及宣導。

消防局第一分隊長楊友仁表示，今天到芳春公寓老舊建築安檢宣導，內部隔了38間房間，出租給獨居、弱勢長者居住，消防局之前就已在走廊和樓梯間安裝住警器，考量此處都是木造房，剛好嘉邑行善團捐贈新型住警器，分隊今到場消防宣導，規畫每間房都裝住警器提醒長輩。