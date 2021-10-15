雲林64棟老危大樓 已完成42棟安檢 張麗善:加強稽查

高雄市城中城大樓火警造成46條人命的重大傷亡，雲林縣府為強化大樓消防安檢，今天選定斗六市一棟老舊的雙子星住商混合大樓建築進行聯合抽檢，縣長張麗善親赴督導，試用警報器並查勘逃生門，更登上荒廢多年的斗六門舞廳和電影院，檢視逃生安全，張麗善也要求消防和建設單位加強稽查縣內老舊大樓消防安全。

高雄城中城大火慘重死傷震驚全國，雲林縣長張麗善今天一早除對高雄大火死傷者致意，並立即會同消防局長林文山、建設處長李俊興，選定斗六市中心一棟老舊住商大樓進行聯合稽查，並要求成立專案展開全面性稽查，以保安全。

消防局長林文山說，雙子星大樓1至2樓為小北百貨、3樓住戶、4至5樓廢棄餐廳、6至8樓廢棄電影院、KTV，該大樓70年取得建照已很老舊且人潮出入眾多，已通知屋主對逃生門堆置物清理及老舊管線加強檢修進行改善，並防止流浪漢進入。

張麗善說，10樓以上的老舊建築共64棟，從今年元月至今已42棟成安檢，其中12棟要求限期改善並盡速成立管委會，同時對商業和文教類公共場域加強稽查，她呼籲除了官方的檢查，重要的是民眾自行落實安全防護，加裝住警器更是必要，在她強力要求下安裝率已達近75%，未來除將加強逃生空間暢通，緩降梯、警報器等消防安全設施一定到位，每個人「小火快逃濃煙關門」的救命口訣要熟記於心。