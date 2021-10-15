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雲林64棟老危大樓 已完成42棟安檢 張麗善:加強稽查

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影

高雄市城中城大樓火警造成46條人命的重大傷亡，雲林縣府為強化大樓消防安檢，今天選定斗六市一棟老舊的雙子星住商混合大樓建築進行聯合抽檢，縣長張麗善親赴督導，試用警報器並查勘逃生門，更登上荒廢多年的斗六門舞廳和電影院，檢視逃生安全，張麗善也要求消防和建設單位加強稽查縣內老舊大樓消防安全。

高雄城中城大火慘重死傷震驚全國，雲林縣長張麗善今天一早除對高雄大火死傷者致意，並立即會同消防局長林文山、建設處長李俊興，選定斗六市中心一棟老舊住商大樓進行聯合稽查，並要求成立專案展開全面性稽查，以保安全。

消防局長林文山說，雙子星大樓1至2樓為小北百貨、3樓住戶、4至5樓廢棄餐廳、6至8樓廢棄電影院、KTV，該大樓70年取得建照已很老舊且人潮出入眾多，已通知屋主對逃生門堆置物清理及老舊管線加強檢修進行改善，並防止流浪漢進入。

張麗善說，10樓以上的老舊建築共64棟，從今年元月至今已42棟成安檢，其中12棟要求限期改善並盡速成立管委會，同時對商業和文教類公共場域加強稽查，她呼籲除了官方的檢查，重要的是民眾自行落實安全防護，加裝住警器更是必要，在她強力要求下安裝率已達近75%，未來除將加強逃生空間暢通，緩降梯、警報器等消防安全設施一定到位，每個人「小火快逃濃煙關門」的救命口訣要熟記於心。

建設處長李俊興也表示，雲林列屬一到六大類的公共建築共106家，尤其第1、2類的商業和補習班，抽查比率法規要求25%，雲林則已執行到33%，對老舊大樓法規並無強制規定成立管委會，但縣府已通知這些建築所有權人並輔導早日成立管委會，期能從高雄城中城大火讓大家正視管理的重要，民眾若有發現逃生空間受阻礙可撥打1999縣民專線反應。

高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟類似的老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟類似的老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢，以保安全。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢，以保安全。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善除將加強大樓消防安檢，並呼籲民眾記住「小火快跑，濃煙關門」的救命口訣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善除將加強大樓消防安檢，並呼籲民眾記住「小火快跑，濃煙關門」的救命口訣。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影
高雄城中城大火造成慘重死傷，雲林縣長張麗善帶領到斗六市中心一棟老舊住商大樓展開聯合消防安檢和逃生空間，以保安全。記者蔡維斌／攝影
斗六市雙子星大樓原有電影院和KTV，如今荒廢現場仍留有早年的電影看板。記者蔡維斌／攝影
斗六市雙子星大樓原有電影院和KTV，如今荒廢現場仍留有早年的電影看板。記者蔡維斌／攝影

建築 雲林 張麗善

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