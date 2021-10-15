雲林64棟老危大樓 已完成42棟安檢 張麗善:加強稽查
高雄市城中城大樓火警造成46條人命的重大傷亡，雲林縣府為強化大樓消防安檢，今天選定斗六市一棟老舊的雙子星住商混合大樓建築進行聯合抽檢，縣長張麗善親赴督導，試用警報器並查勘逃生門，更登上荒廢多年的斗六門舞廳和電影院，檢視逃生安全，張麗善也要求消防和建設單位加強稽查縣內老舊大樓消防安全。
高雄城中城大火慘重死傷震驚全國，雲林縣長張麗善今天一早除對高雄大火死傷者致意，並立即會同消防局長林文山、建設處長李俊興，選定斗六市中心一棟老舊住商大樓進行聯合稽查，並要求成立專案展開全面性稽查，以保安全。
消防局長林文山說，雙子星大樓1至2樓為小北百貨、3樓住戶、4至5樓廢棄餐廳、6至8樓廢棄電影院、KTV，該大樓70年取得建照已很老舊且人潮出入眾多，已通知屋主對逃生門堆置物清理及老舊管線加強檢修進行改善，並防止流浪漢進入。
張麗善說，10樓以上的老舊建築共64棟，從今年元月至今已42棟成安檢，其中12棟要求限期改善並盡速成立管委會，同時對商業和文教類公共場域加強稽查，她呼籲除了官方的檢查，重要的是民眾自行落實安全防護，加裝住警器更是必要，在她強力要求下安裝率已達近75%，未來除將加強逃生空間暢通，緩降梯、警報器等消防安全設施一定到位，每個人「小火快逃濃煙關門」的救命口訣要熟記於心。
建設處長李俊興也表示，雲林列屬一到六大類的公共建築共106家，尤其第1、2類的商業和補習班，抽查比率法規要求25%，雲林則已執行到33%，對老舊大樓法規並無強制規定成立管委會，但縣府已通知這些建築所有權人並輔導早日成立管委會，期能從高雄城中城大火讓大家正視管理的重要，民眾若有發現逃生空間受阻礙可撥打1999縣民專線反應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言