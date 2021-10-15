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外籍移工職災失能是本國2倍 台南勞工局辦論壇

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局將舉辦「外籍移工勞權職安論壇」，即日起開放網路報名。圖／勞工局提供
台南市勞工局將舉辦「外籍移工勞權職安論壇」，即日起開放網路報名。圖／勞工局提供

為建構對外籍移工更健康友善的職場環境，台南市勞工局預定11月4日（星期四）上午在關子嶺勞工育樂中心辦理「作伙做工的人-外籍移工勞權職安」論壇，活動即日起開放網路報名，歡迎各界參與。

勞工局長王鑫基表示，目前台南市移工人數總計為6萬0345人，其中產業移工為4萬4841人（占74.31%）、社福移工為1萬5504人(占25.69%)。

根據統計，歷年勞動基準法裁處案件涉及外籍移工者，以雇主使其延長工時超過法定標準（超時工作）為大宗，顯示外籍移工工時長，長時間超時工作，不僅可能引發過勞，也可能因疲勞導致注意力不集中，提高職災發生率。

此外，監察院2020年曾針對製造業移工職業災害發生率高問題提出調查報告，並指出近年製造業職災千人率雖有隨整體職災率下降，但是製造業移工「職災失能千人率」幾近本國籍勞工2倍，此些皆凸顯外籍移工勞動權益及職場安全健康仍有待提升，政府機關及企業應共同重視相關議題。

王鑫基指出，勞工局一直以來秉持著建構友善安全工作職場，應該不分勞工國籍大家共同努力的理念，陸續推動多項移工母語防災宣導及教育訓練，透過多元的訓練，提升外籍移工職場安全意識，同時促使事業單位重視外籍移工工作環境。

此外，有鑒於外籍移工因語言隔閡，訓練較不足，導致對於自身的工作環境缺乏危害辨識能力，因此今年由勞工局職安健康處針對營造業外籍移工辦理6場次台灣職安卡訓練，分別以泰語、印尼語及越南語授課，藉由移工母語講授，提升學習成效。

台南市職安健康處長李炫昌表示，職業安全衛生及勞動條件是優質勞動的二大關鍵，因此本次論壇二面向併重，在勞動權益方面，邀請勞工法令名師國立中正大學法律學系教授鄭津津以「外籍移工勞動權益之保障」為題進行專題演講；職業安全衛生方面，分別邀請國立中正大學勞工關係學系教授王安祥及勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成，針對外籍移工職場安全健康進行分享。各專家學者皆對本次論壇議題主軸有相當豐富的實務經驗，將有助於論壇討論的廣度及深度。

本次論壇活動預計邀請南市五大市級總工會、安衛家族成員、八大工業區服務中心及聘有外籍移工之各事業單位高階主管等，預計人數約100人參加，期望能增進事業單位對外籍移工之勞動權益及職業安全衛生之重視，確保勞動安全減少職業災害的發生。 歡迎各事業單位朋友踴躍報名參加，額滿截止，本活動採網路報名，報名網址

移工 職場

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