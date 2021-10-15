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市區住商混合舊大樓金財神整建拉皮 縣府標售出清產權

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
坐落嘉市區民族路與西榮街鬧區的金財神住商大樓，嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，大樓地上10層、地下一層，完成整建拉皮，是嘉市首例自主都更案。圖／嘉市府提供
坐落嘉市區民族路與西榮街鬧區的金財神住商大樓，嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，大樓地上10層、地下一層，完成整建拉皮，是嘉市首例自主都更案。圖／嘉市府提供

高雄市鹽埕區住商混合大樓「城中城」大火，造成重大死傷，住商混合舊大櫢公安受關切；嘉義縣政府全面清查大樓公安，轄區無住商混合型大樓，唯一縣市分治後完工，縣府與建商合建，位在嘉市鬧區的金財神住商混合大樓，從繁華到沒落，歷史背景與「城中城」相同，縣府標售分配的地下樓層及二樓商場，出清移轉產權，管理使用由嘉義市政府依法監督。

坐落嘉市區民族路與西榮街鬧區的金財神住商大樓，嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，大樓地上10層、地下一層，住戶6至10樓，有商場、電影院、溜冰場等，曾繁榮一時，後因921及1022大地震影響，大樓外牆鋼筋裸露、龜裂、磁磚剝落，原本商場、電影院相繼撤離沒落，嚴重影響公共安全及市容景觀。

市府爭取營建署補助進行整建維護規畫設計，以及耐震鑑定，無安全疑慮，大樓管理委員會決議整建拉皮，總工程經費5426萬元，2019年元月18日開工，施工半年完工。

縣府財稅局說，金財神大樓縣府分配地下樓層及二樓商場，全部標售，移轉登記，縣府無產權，已經不是地主。市府都市發展處說，金財神大樓完成整建拉皮，是嘉市首例自主都更案，住戶組成大樓管理委員會，使用管理及公共安全，與高雄「城中城」大樓不同。

縣長翁章梁指示全面檢視大樓消防公安，消防局清查轄內類似場所，集合住宅計56處，宿舍計115處，要求各大、分隊針對類似住商混合大樓，檢修消防安全設備，落實防火管理，提醒注意逃生通道等是否堵塞；為預防火災，民眾可自行安裝住宅用火災警報器，設籍縣內低收入戶、獨居老人、身心障礙人士、狹小巷弄地區、住宅式宮廟、及水源不足區等高風險群住宅場所，可向消防分隊申請免費補助。

坐落嘉市區民族路與西榮街鬧區的金財神住商大樓，嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，大樓地上10層、地下一層，完成整建拉皮，是嘉市首例自主都更案。圖／嘉市府提供
坐落嘉市區民族路與西榮街鬧區的金財神住商大樓，嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，大樓地上10層、地下一層，完成整建拉皮，是嘉市首例自主都更案。圖／嘉市府提供

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