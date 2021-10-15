高雄城中城大火 台南1個月內將完成50棟大樓安檢

高雄「城中城」大樓昨天凌晨大火，多人死傷，台南市長黃偉哲今天表示，市府預定1個月內完成台南50棟複合式建築的消防安全檢查及演練，確保居住安全。

黃偉哲指出，台南市消防局平時對複合式建築做例行公安稽查，也加強裝置住宅場所火災警報；目前台南住警器設置率達89.12%，其中獨居長者設置率100%，身心障礙者設置率99.95%，低收入戶96.78%。

黃偉哲表示，台南住警器成功設置，今年火警減災案件已有29件，成功逃生人數76人，較去年同期上升51%。

黃偉哲說，市府預定1個月內完成台南50處複合式建築物的消防安全檢查及演練，再次檢視居住大樓的安全性，從中找到缺點，確保居住安全。

台南市消防局調查，台南市複合式建築物共50棟，其中8樓以上建築有24棟。消防局昨天已在新營區新營國宅、麻豆區示範國宅、新市區騰揮會館大樓、永康區金三角大樓、北區中華國賓商業大樓、中西區國花綜合商業大樓等6處複合型高樓進行演練。

台南市消防局今天持續在安平區「世華大樓」進行消防安全設備檢查抽驗，這棟大樓地上23樓、地下3樓，屬複合式商辦大樓。