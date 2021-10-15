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機車族更安全 台南新營交流道涵洞機車專用道增設車道

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新營區長榮路至新營交流道路口，增設機車專用道提高機車族行車安全。圖／工務局提供
台南市新營區長榮路至新營交流道路口，增設機車專用道提高機車族行車安全。圖／工務局提供

台南市新營區長榮路至新營交流道路口，因車流量大，為維護機慢車族行車安全，市府透過都市變更增設隋唐街往西銜接新營交流道機車道涵洞道路，並設計作為機車專用道；工務局表示，已順利完成工程發包，預計111年春節前完工通行。

工務局表示，目前民眾騎機車行走新營交流道往鹽水方向行駛時，經常與往北車輛有匯集危險性，因此透過都市變更增加道路用地，規畫分流隋唐街往西直接銜接進入新營交流道涵洞的機慢車專用道，以減少機車族進入交流道大型路口，產生與汽車搶道的危險狀況。

增設機慢車專用道長度約132公尺、寬約5.9公尺的單向機車道，工程經費約600萬元、工期為90日曆天，預計明年初春節前可望完工通行。新營區隋唐街往西的道路改建完成後，可疏通復興路長榮路二段路口行進機車引道的車流，更可降低機慢車行駛在主幹道的風險及誤駛入汽車專用道機率。

工務局近年透過前瞻計畫─「台南市新營區金華路及長榮路道路優質化工程」提升道路舒適度及景觀，另外也正在規劃新營區延平路與柳營區柳營路跨急水溪橋改建工程，戮力改善新營區交通建設，進而帶動區域發展。

長榮 台南 春節

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