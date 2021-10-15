木瓜減產飆每斤逾百元高價 嘉縣青農智慧科技栽種有成

國內木瓜受上半年乾旱及8月豪雨、極端氣候影響產量大減，最近價格飆漲4倍多，產地每公斤飆到逾百元，1顆賣超過200元，部分賣冷飲果汁攤商停賣木瓜牛奶；嘉義縣水上鄉12位青農組成水上鄉果樹產銷（木瓜）第13班，運用農業智慧科技度過極端氣候考驗，每周還有6、7公斤產量，下月進入量產上市。

第13產銷班班長陳文輝說，目前木瓜青黃不接，全台面積最大宗在高屏地區，產地價每斤飆到逾百元，預估1個月後會回穩，減產主因是旱澇極端氣候，產銷班成員採加強型網室栽種，8月雨季減產避災，果樹未受災，目前結果生長良好，下月進入產期。

12位青農以專業分工及導入智慧科技方式種木瓜，透過科技及大數據掌握作物與空氣、溫度、水和養份之間關連，後端行銷通路高達70%在超商上架，是生產木瓜專業團隊，縣長翁章梁上月參觀農場，期許產銷班成為嘉縣智慧農業典範。

班員木瓜園分散各村落，平常各忙農務，成立產銷班分攤成本，分享利潤，由2分地做到現在22公頃，其中14公頃有產銷履歷，獲選產銷履歷達人，導入桃園改良場積木程式，採自動化施肥及設置果園灑水降溫系統，提升管理效率，未來計畫導入自動化噴藥，與農科院合作智能回饋產銷系統，透過科技省工，減少耗損。