木瓜減產飆每斤逾百元高價 嘉縣青農智慧科技栽種有成
國內木瓜受上半年乾旱及8月豪雨、極端氣候影響產量大減，最近價格飆漲4倍多，產地每公斤飆到逾百元，1顆賣超過200元，部分賣冷飲果汁攤商停賣木瓜牛奶；嘉義縣水上鄉12位青農組成水上鄉果樹產銷（木瓜）第13班，運用農業智慧科技度過極端氣候考驗，每周還有6、7公斤產量，下月進入量產上市。
第13產銷班班長陳文輝說，目前木瓜青黃不接，全台面積最大宗在高屏地區，產地價每斤飆到逾百元，預估1個月後會回穩，減產主因是旱澇極端氣候，產銷班成員採加強型網室栽種，8月雨季減產避災，果樹未受災，目前結果生長良好，下月進入產期。
12位青農以專業分工及導入智慧科技方式種木瓜，透過科技及大數據掌握作物與空氣、溫度、水和養份之間關連，後端行銷通路高達70%在超商上架，是生產木瓜專業團隊，縣長翁章梁上月參觀農場，期許產銷班成為嘉縣智慧農業典範。
班員木瓜園分散各村落，平常各忙農務，成立產銷班分攤成本，分享利潤，由2分地做到現在22公頃，其中14公頃有產銷履歷，獲選產銷履歷達人，導入桃園改良場積木程式，採自動化施肥及設置果園灑水降溫系統，提升管理效率，未來計畫導入自動化噴藥，與農科院合作智能回饋產銷系統，透過科技省工，減少耗損。
陳文輝指出，過去農場只有簡易智農設備，對數據監測略顯薄弱，導入氣象測站及專家系統後，透過物聯網及Line機器人就能達到病蟲害、氣象等預警，以及產期預測功能，並升級降溫及肥灌模組，運用太陽能天氣探長天眼站，偵測田間氣象資料，將數據串接到「智慧農業開發系統」程式積木中，透過程式與結合Line即時通訊軟體，讓生產者自動接收各項氣象通報及種植決策建議等智慧化通知，同時驅動灌溉灑水設備，達到果園管理自動化目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言